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Благотворительным фондам для животных – нужнее. Боссы Вест Хэма серьезно оштрафовали Зума

Англия
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(1 голосов)

Справедливо

Благотворительным фондам для животных – нужнее. Боссы Вест Хэма серьезно оштрафовали Зума

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На днях в Сеть утекло видео, на котором можно заметить, как футболист лондонского "Вест Хэма" Курт Зума попытался весело провести время со своим братом и не придумал ничего лучше, кроме как избиения своего кота.

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Кузен француза опубликовал ролик с издевательствами над животным в Snapchat, а уже оттуда видео попало в другие социальные сети. На фрагменте можно заметить, что пинки и броски сопровождаются смехом Зума.

Теперь же стало известно, что руководство "молотобойцев" оштрафовало исполнителя на двухнедельную заработную плату (250 тысяч фунтов стерлингов). Деньги передадут в благотворительные фонды для животных.

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В статье: Курт Зума Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
ESPN

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Комментарии (2)
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Nikola1986 (Dnipro)
10.02.2022 в 09:46
У нас в УПЛ надо 90 % клубов оштрафовать за издевательство над болельщиками)))) И создать Фонд поддержки!!!
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alex.belogubko (одесса)
10.02.2022 в 09:16
смотри и не мешай другим-есть лучше
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