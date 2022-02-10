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Благотворительным фондам для животных – нужнее. Боссы Вест Хэма серьезно оштрафовали Зума
Справедливо
Getty Images / Global Images Ukraine
На днях в Сеть утекло видео, на котором можно заметить, как футболист лондонского "Вест Хэма" Курт Зума попытался весело провести время со своим братом и не придумал ничего лучше, кроме как избиения своего кота.
Кузен француза опубликовал ролик с издевательствами над животным в Snapchat, а уже оттуда видео попало в другие социальные сети. На фрагменте можно заметить, что пинки и броски сопровождаются смехом Зума.
Теперь же стало известно, что руководство "молотобойцев" оштрафовало исполнителя на двухнедельную заработную плату (250 тысяч фунтов стерлингов). Деньги передадут в благотворительные фонды для животных.
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