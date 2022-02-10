"Манчестер Сити? Нет". Хосеп Гвардиола назвал лучшую команду в мире

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов касательно расстановки в сил в европейском и, в частности, английском футболе.

"Кто лучший – меня не волнует. Нужно быть счастливыми и стараться прогрессировать каждый день, затем смотреть на финише. Мы находимся на хорошей позиции, у нас 60 очков. Самая важная цель – квалифицироваться в ЛЧ на следующий сезон, а затем выиграть матчи, чтобы взять титул АПЛ. Гонка еще не окончена, ведь у "Ливерпуля" есть две игры в запасе. Посмотрите, что происходит – "Тоттенхэм", к примеру, проиграл дома "Саутгемптону".