"Манчестер Сити? Нет". Хосеп Гвардиола назвал лучшую команду в мире

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов касательно расстановки в сил в европейском и, в частности, английском футболе.

Reporter: Pep, are Manchester City the best team in the world right now? ????



Guardiola: No, Chelsea ???? pic.twitter.com/jETT8xsAzp