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"Манчестер Сити? Нет". Хосеп Гвардиола назвал лучшую команду в мире
Играет в Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов касательно расстановки в сил в европейском и, в частности, английском футболе.
"Манчестер Сити" – лучшая команда в мире по состоянию на сейчас? Нет. Лучшая команда – "Челси", лондонцы взяли трофей Лиги чемпионов".
Reporter: Pep, are Manchester City the best team in the world right now? ????— Hayters TV (@HaytersTV) February 9, 2022
Guardiola: No, Chelsea ???? pic.twitter.com/jETT8xsAzp
"Кто лучший – меня не волнует. Нужно быть счастливыми и стараться прогрессировать каждый день, затем смотреть на финише. Мы находимся на хорошей позиции, у нас 60 очков. Самая важная цель – квалифицироваться в ЛЧ на следующий сезон, а затем выиграть матчи, чтобы взять титул АПЛ. Гонка еще не окончена, ведь у "Ливерпуля" есть две игры в запасе. Посмотрите, что происходит – "Тоттенхэм", к примеру, проиграл дома "Саутгемптону".
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