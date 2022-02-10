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Уэйн Руни заявил о желании возглавить МЮ или Эвертон
Но сейчас Уэйн сосредоточен на работе в Дерби Каунти
Getty Images / Global Images Ukraine
Главному тренеру "Дерби Каунти" Уэйну Руни задали вопрос, согласился бы он возглавить "Манчестер Юнайтед" или "Эвертон". Экс-игрок "манкунианцев" ответил не задумываясь.
"Конечно, я бы так и сделал. Сейчас я сосредоточен на "Дерби Каунти" и выживании в Чемпионшипе, но "МЮ" и "Эвертон" – два клуба, которые очень близки мне. Надеюсь, что в будущем я смогу возглавить одну из этих команд. Это было бы большим достижением для меня", – цитирует Руни Goal со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, что Уэйн Руни начинал свою профессиональную карьеру в составе "Эвертона", вскоре он перебрался в "Манчестер Юнайтед, в составе которого он провел 393 матча и забил 183 гола. После 13 лет сотрудничества он снова вернулся в состав "ирисок" в сезоне-2017/2018. Нападающий провёл за команду 117 матчей и забил 28 голов.
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