  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Уэйн Руни заявил о желании возглавить МЮ или Эвертон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уэйн Руни заявил о желании возглавить МЮ или Эвертон

Англия
(1 голосов)

Но сейчас Уэйн сосредоточен на работе в Дерби Каунти

Уэйн Руни заявил о желании возглавить МЮ или Эвертон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главному тренеру "Дерби Каунти" Уэйну Руни задали вопрос, согласился бы он возглавить "Манчестер Юнайтед" или "Эвертон". Экс-игрок "манкунианцев" ответил не задумываясь.

"Конечно, я бы так и сделал. Сейчас я сосредоточен на "Дерби Каунти" и выживании в Чемпионшипе, но "МЮ" и "Эвертон" – два клуба, которые очень близки мне. Надеюсь, что в будущем я смогу возглавить одну из этих команд. Это было бы большим достижением для меня", – цитирует Руни Goal со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, что Уэйн Руни начинал свою профессиональную карьеру в составе "Эвертона", вскоре он перебрался в "Манчестер Юнайтед, в составе которого он провел 393 матча и забил 183 гола. После 13 лет сотрудничества он снова вернулся в состав "ирисок" в сезоне-2017/2018. Нападающий провёл за команду 117 матчей и забил 28 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уэйн Руни Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...