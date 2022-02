Миссия невыполнима. Почему Рангник не станет спасителем Манчестер Юнайтед

По подсчетам Международного центра спортивных исследований (CIES), у “Манчестер Юнайтед” худший трансферный баланс среди всех европейских клубов за последние десять лет. “Юнайтед” потратил на трансферы более 1.3 миллиарда фунтов, заработал около 400 миллионов, как результат – минус 909 миллионов. Нельзя сказать, что эти деньги были потрачены с умом. Если “Манчестер Юнайтед” не выиграет Лигу чемпионов в мае, то останется без трофеев уже в пятом сезоне подряд. Это не происходило с крупнейшим клубом Англии с конца 80-х.

Победа в Лиге чемпионов может быть настоящим чудом, но об этом никто всерьез не думает. И.о. тренера МЮ Ральф Рангник, в своем бесхитростном и откровенном стиле, говорит только о необходимости финиша в топ-4.

Борьба за финиш в первой четверке напоминает игру в поддавки. Даже “Челси”, одно время считавшийся претендентом на чемпионство, начал флиртовать со своими преследователями, набрав всего 14 очков в последних десяти турах. Но все же “синие” пока остаются третьими и на небольшой дистанции, а на четвертую позицию претендуют “Вест Хэм”, “Манчестер Юнайтед”, “Арсенал”, “Тоттенхэм” и “Вулверхэмптон”. Ни одна из этих команд не отличается стабильностью и предсказуемостью.

“Манчестер Юнайтед”, подписавший летом Роналду, Санчо и Варана, должен был сделать скачок вверх, и навязать конкуренцию своему географическому (“Манчестер Сити”) и историческому (“Ливерпуль”) конкурентам. Но вместо этого МЮ толкается локтями на узком участке с грандами второго эшелона и просто хорошими командами. И Ральф Рангник все меньше похож на человека, который способен перетолкать таких упрямцев как Конте и Артета.

Рангник после своего назначения говорил о том, что он хочет видеть контроль в исполнении своей команды, нужно было добиться надежности у своих ворот, а в атаке больше полагаться на командные действия, а не всплески гениальности Фернандеша, Роналду или Погба.

Что говорят цифры? Матч против “Бернли” стал двенадцатым для Рангника во главе МЮ. У Сульшера было 17 поединков. Рангник выиграл 50% матчей, что не намного больше Сульшера (47%), но уменьшилось количество поражений – всего одно у немца против семи у норвежца. “Юнайтед” стал меньше пропускать (в среднем 0.8 гола за игру, было 1.7), но и меньше забивать (в среднем 1.3 гола за 90 минут, было 1.6). Под руководством Рангника у МЮ ухудшилась реализация и процент точности передач.

Но что можно сказать и без цифр – контроля над матчами, который хочет видеть Рангник, у “Юнайтед” так и не появилось. Немецкий тренер перепробовал три схемы, тасует состав, но часто наступает на те же грабли, которые стоили работы его предшественнику.

В последних двух матчах МЮ нанес по воротам соперника 52 удара, у соперников было только 14. Обе игры закончились со счетом 1:1.

В кубковом поединке против “Мидлсбро” Роналду не реализовал пенальти, Фернандеш не попал по пустым воротам, Санчо, помимо забитого гола, попал в перекладину. Преимущество “Юнайтед” было подавляющим, но “Мидлсбро” сравнял счет после странного гола (игрок атаки случайно рукой остановил мяч, но так как он отдал пас, а не пробивал, к голу претензий у рефери не было), и в серии пенальти победила команда Чемпионшипа. “Юнайтед” имел шесть явных голевых моментов, но забил только только однажды.

