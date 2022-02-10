Миссия невыполнима. Почему Рангник не станет спасителем Манчестер Юнайтед

По подсчетам Международного центра спортивных исследований (CIES), у “Манчестер Юнайтед” худший трансферный баланс среди всех европейских клубов за последние десять лет. “Юнайтед” потратил на трансферы более 1.3 миллиарда фунтов, заработал около 400 миллионов, как результат – минус 909 миллионов. Нельзя сказать, что эти деньги были потрачены с умом. Если “Манчестер Юнайтед” не выиграет Лигу чемпионов в мае, то останется без трофеев уже в пятом сезоне подряд. Это не происходило с крупнейшим клубом Англии с конца 80-х.

Победа в Лиге чемпионов может быть настоящим чудом, но об этом никто всерьез не думает. И.о. тренера МЮ Ральф Рангник, в своем бесхитростном и откровенном стиле, говорит только о необходимости финиша в топ-4.

Борьба за финиш в первой четверке напоминает игру в поддавки. Даже “Челси”, одно время считавшийся претендентом на чемпионство, начал флиртовать со своими преследователями, набрав всего 14 очков в последних десяти турах. Но все же “синие” пока остаются третьими и на небольшой дистанции, а на четвертую позицию претендуют “Вест Хэм”, “Манчестер Юнайтед”, “Арсенал”, “Тоттенхэм” и “Вулверхэмптон”. Ни одна из этих команд не отличается стабильностью и предсказуемостью.

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Челси" 24 13 8 3 48-18 +30 47 4 "Вест Хэм Юнайтед" 24 12 4 8 42-31 +11 40 5 "Манчестер Юнайтед" 23 11 6 6 37-31 +6 39 6 "Арсенал" 21 11 3 7 33-25 +8 36 7 "Тоттенхэм" 21 11 3 7 28-27 +1 36 8 "Вулверхэмптон" 21 10 4 7 19-16 +3 34

“Манчестер Юнайтед”, подписавший летом Роналду, Санчо и Варана, должен был сделать скачок вверх, и навязать конкуренцию своему географическому (“Манчестер Сити”) и историческому (“Ливерпуль”) конкурентам. Но вместо этого МЮ толкается локтями на узком участке с грандами второго эшелона и просто хорошими командами. И Ральф Рангник все меньше похож на человека, который способен перетолкать таких упрямцев как Конте и Артета.

Рангник после своего назначения говорил о том, что он хочет видеть контроль в исполнении своей команды, нужно было добиться надежности у своих ворот, а в атаке больше полагаться на командные действия, а не всплески гениальности Фернандеша, Роналду или Погба.

Что говорят цифры? Матч против “Бернли” стал двенадцатым для Рангника во главе МЮ. У Сульшера было 17 поединков. Рангник выиграл 50% матчей, что не намного больше Сульшера (47%), но уменьшилось количество поражений – всего одно у немца против семи у норвежца. “Юнайтед” стал меньше пропускать (в среднем 0.8 гола за игру, было 1.7), но и меньше забивать (в среднем 1.3 гола за 90 минут, было 1.6). Под руководством Рангника у МЮ ухудшилась реализация и процент точности передач.

Но что можно сказать и без цифр – контроля над матчами, который хочет видеть Рангник, у “Юнайтед” так и не появилось. Немецкий тренер перепробовал три схемы, тасует состав, но часто наступает на те же грабли, которые стоили работы его предшественнику.

В последних двух матчах МЮ нанес по воротам соперника 52 удара, у соперников было только 14. Обе игры закончились со счетом 1:1.

В кубковом поединке против “Мидлсбро” Роналду не реализовал пенальти, Фернандеш не попал по пустым воротам, Санчо, помимо забитого гола, попал в перекладину. Преимущество “Юнайтед” было подавляющим, но “Мидлсбро” сравнял счет после странного гола (игрок атаки случайно рукой остановил мяч, но так как он отдал пас, а не пробивал, к голу претензий у рефери не было), и в серии пенальти победила команда Чемпионшипа. “Юнайтед” имел шесть явных голевых моментов, но забил только только однажды.

How has that not ended up in the net!? ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/tGzmYojjx6 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022

Что-то похожее было и в игре с “Бернли” в последнем туре. Гол в первом тайме, полное преимущество по ударам (12:0), еще два мяча были отменены из-за офсайдов и нарушений. Но после перерыва аутсайдер сразу же отыграл один гол из-за ошибки Магуайра, и МЮ вновь не удалось переломить игру в свою пользу. После гола “Бернли” у “Юнайтед” пропали уверенность в себе, энергия, интенсивность и удары в створ ворот соперника. И это в игре с последней командой лиги, который выиграла всего один раз в чемпионате.

“Юнайтед” переиграл “Вест Хэм” (1:0) благодаря голу Рэшфорда на 90+3 минуте (единственный на две команды момент за весь матч), против “Брентфорда” (3:1) чудеса демонстрировал Де Хеа, с “Виллой” в чемпионате “Юнайтед” сыграл вничью – образцовые 70 минут и 2:0, обернулись провалом в последнем отрезке игры и итоговыми 2:2.

Рангник часто говорит, что “Юнайтед” с ним стал меньше пропускать, но показательно, что лучшим игроком АПЛ в январе был признан кипер МЮ Давид Де Хеа. И у нового тренера МЮ был простой календарь: семь из девяти соперников представляли вторую половину таблицы АПЛ.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Рангник получил хорошую прессу после своего назначения, много говорилось о его тактическом новаторстве и огромном влиянии на немецкий футбол. Только вскользь упоминалось два больших но. Первое – 63-летний специалист за последние десять лет только один сезон провел в качестве главного тренера команды высшего дивизиона. Второе – временный статус Рангника.

Летом у “Манчестер Юнайтед” будет новый тренер, и это понимают все. Сам Рангник, футболисты, их агенты, руководство клуба. Если бы у МЮ была сильная, сыгранная команда с прекрасной атмосферой в раздевалке, это не было бы проблемой. Но про МЮ этого точно не скажешь.

Начать можно с того, как футболисты сами подрывают авторитет немецкого тренера. Когда Рангник сказал, что Марсьяль не захотел ехать на матч с “Виллой”, француз озвучил свою версию – его якобы и не звали, хотя он был готов. В следующих двух поединках Марсьяль появлялся в заявке, а потом отправился в аренду в “Севилью”. Похожая история была и с Джесси Лингардом. Трансфер 29-летнего хавбека в “Ньюкасл” сорвался в последний момент из-за ареста и отстранения Гринвуда . Лингард был крайне расстроен этим, и по словам Рангника попросил пару дней отдыха, чтобы “прочистить голову”. Сам же Лингард утверждает, что это клуб рекомендовал ему “отдохнуть”. Кавани с опозданием возвращается с Уругвая, на что Рангник тоже закрывает глаза. Роналду в интервью Sky Sports говорит, что молодые футболисты отказываются прислушиваться к его критике, а затем сам себя ведет как ребенок, когда Рангник снял его с поля, чтобы удержать победу над “Брентфордом”. После каждого неудачного выездного матча Роналду быстрее всех бежит в раздевалку, забывая поблагодарить тысячи фанов МЮ, которые тратят уйму денег и времени, чтобы поддерживать свою команду по всей стране. Хороший пример молодым футболистам. “Они просто кучка нытиков”, – в сердцах воскликнул Гари Невилл после игры с “Ньюкаслом” (1:1), когда помимо Роналду поблагодарить выездных фанов “забыл” и Бруну Фернандеш.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Будущее ряда футболистов под вопросом. Летом заканчиваются контракты Погба, Лингарда, клуб хотят покинуть Джонс, Мата, ван де Бек, Хендерсон. Инсайдеры говорят о том, что команда разбилась на не общающиеся между собой “группировки”, есть много недовольства и мало единства.

Это очевидно, почему “Манчестер Юнайтед” уступает “Манчестер Сити” и “Ливерпулю”. Пеп Гвардиола и Юрген Клопп полностью перекроили составы команд под себя, если кто-то не хочет оставаться, с ним с радостью разойдутся за хорошие деньги – как “Сити” недавно сделал, продав в “Барселону” Феррана Торреса. Состав “Манчестер Юнайтед” без какой-то идеи и видения собирали пять разных тренеров, и Рангник, с его большим опытом, но статусом и.о., не имеет ни времени, ни возможности слепить из него что-то целостное.

С Сульшером хотя бы было весело. “Юнайтед” был более хаотичным в атаке, чрезмерно полагался на Бруну Фернандеша и целом был более сумасбродным. Рангник немного стабилизировал ситуацию, МЮ отрезками показывает идею и осмысленность, но даже в играх с легкими соперниками не может побеждать уверенно. А все самое сложное будет впереди. В марте МЮ проведет подряд матчи против “Манчестер Сити”, “Тоттенхэма”, “Атлетико” Мадрид и “Ливерпуля”. Две недели, которые могут определить сезон “Манчестер Юнайтед”.