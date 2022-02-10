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Манчестер Юнайтед снизил цену на Перейру с 20 до 10 миллионов евро
В ближайшее время он сменит клуб
Фото: Goal.com / Автор: неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра, который выступает на правах аренды за "Фламенго" в ближайшее время может перейти в бразильский клуб на постоянной основе, пишет Daily Mail.
По данным источника, "Фламенго" не готов платить за 26-летнего футболиста € 20 млн, которые предусмотрены в качестве выкупа в его аренде. Бразильский клуб уже договорился с "Манчестер Юнайтед" о снижении суммы выкупа, она составит около € 10,4 млн. Манкунианцы получат 25% со следующей продажи Перейры.
Перейра стал игроком "Манчестер Юнайтед" в 2012 году. В составе "Фламенго" полузащитник принял участие в 24 матчах, в которых забил пять голов и отдал голевую передачу.
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