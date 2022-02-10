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Арсенал нашёл замену Лено в Нью-Инглэнде

Англия
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29 вратарь покинет лондонский клуб

Арсенал нашёл замену Лено в Нью-Инглэнде

Sky

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Лондонский "Арсенал" в июне 2022 года заключит соглашение с вратарём американского клуба "Нью-Инглэнд" Мэттом Тёрнером. Он заменит в команде немецкого голкипера Бернда Лено. Об этом пишет журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

По сведениям источника, 29-летний Лено покинет английскую команду предстоящим летом. "Арсенал" уже согласовал сделку по Тёрнеру с "Нью-Инглэнд".

Тёрнер выступает за нынешний клуб с марта 2016 года, он провёл 106 матчей, в которых пропустил 139 голов и 23 раза сыграл "на ноль".

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В статье: Арсенал (Лондон) Бернд Лено
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