Арсенал нашёл замену Лено в Нью-Инглэнде

Лондонский "Арсенал" в июне 2022 года заключит соглашение с вратарём американского клуба "Нью-Инглэнд" Мэттом Тёрнером. Он заменит в команде немецкого голкипера Бернда Лено. Об этом пишет журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

По сведениям источника, 29-летний Лено покинет английскую команду предстоящим летом. "Арсенал" уже согласовал сделку по Тёрнеру с "Нью-Инглэнд".

Тёрнер выступает за нынешний клуб с марта 2016 года, он провёл 106 матчей, в которых пропустил 139 голов и 23 раза сыграл "на ноль".