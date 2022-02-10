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Роналду больше всех в АПЛ в этом году пробил по воротам без голов

Англия
(1 голосов)

Рекордсмен во всем

Роналду больше всех в АПЛ в этом году пробил по воротам без голов

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пробил больше всех в Английской премьер-лиге, не забив при этом ни одного гола в 2022 году, сообщает TalkSport.

После того как Роналду забил "Бёрнли" 30 декабря, он не сумел поразить ворота "Вулверхэмптона", "Брентфорда", "Вест Хэм" и "Мидлсбро", в матче с которым не реализовал пенальти, а также вновь не забил "Бернли".

В этом сезоне Роналду провел 26 матчей, забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего португальца в 35 миллионов евро.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
talksport.com

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Комментарии (2)
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Loader (Днепр)
10.02.2022 в 19:52
И ничего необычного. Он форвард. То же самое вплетали и о Месси. А он, по сути, полузащитник.
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Spokoyno (Київ)
10.02.2022 в 21:01
Так час бере своє... І коли тобі далеко за 30 важко відірватися від опікунів... Та і стрибнути вище за всіх то вже проблема. Ну а Мессі - атакувальний гравець широкого профілю Не треба брати його в якісь рамки. Проте теж по всій галявині носитися не може
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