Роналду больше всех в АПЛ в этом году пробил по воротам без голов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пробил больше всех в Английской премьер-лиге, не забив при этом ни одного гола в 2022 году, сообщает TalkSport.

После того как Роналду забил "Бёрнли" 30 декабря, он не сумел поразить ворота "Вулверхэмптона", "Брентфорда", "Вест Хэм" и "Мидлсбро", в матче с которым не реализовал пенальти, а также вновь не забил "Бернли".

В этом сезоне Роналду провел 26 матчей, забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего португальца в 35 миллионов евро.