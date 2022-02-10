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Роналду больше всех в АПЛ в этом году пробил по воротам без голов
Рекордсмен во всем
Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пробил больше всех в Английской премьер-лиге, не забив при этом ни одного гола в 2022 году, сообщает TalkSport.
После того как Роналду забил "Бёрнли" 30 декабря, он не сумел поразить ворота "Вулверхэмптона", "Брентфорда", "Вест Хэм" и "Мидлсбро", в матче с которым не реализовал пенальти, а также вновь не забил "Бернли".
В этом сезоне Роналду провел 26 матчей, забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего португальца в 35 миллионов евро.
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