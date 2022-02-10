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Нападающий Вест Хэма: То, что сделал Зума, хуже расизма?
Антонио аргументировал свою точку зрения
Фото: whufc.com / Автор: неизвестен
Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио ответил на вопрос о действиях защитника Курта Зума. "Есть люди, которые были осуждены и пойманы за расизм, а потом играли в футбол", – приводит его слова Sky Sports.
West Ham's Michail Antonio has questioned the reaction to Kurt Zouma kicking his cat, asking if it's worse than players convicted of racism. pic.twitter.com/QchAIeXOsT— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 10, 2022
Журналисты Sky Sports подошли к автомобилю Майкла и задали вопрос о поведении Курта Зума с его домашними животными:
"Я не одобряю то, что он сделал. Я вообще не согласен с тем, что он сделал. Но есть люди, которые были осуждены и пойманы за расизм, а потом играли в футбол
Я должен задать этот вопрос всем сейчас — то, что он сделал, хуже того, что сделали люди, осужденные за расизм?", – сказал он.
Напомним, что с Куртом приостановил сотрудничество Adidas, а также от сотрудничества с "Вест Хэмом" временно отказалась страховая компания Vitality.
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