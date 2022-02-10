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Нападающий Вест Хэма: То, что сделал Зума, хуже расизма?

Англия
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(1 голосов)

Антонио аргументировал свою точку зрения

Нападающий Вест Хэма: То, что сделал Зума, хуже расизма?

Фото: whufc.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио ответил на вопрос о действиях защитника Курта Зума. "Есть люди, которые были осуждены и пойманы за расизм, а потом играли в футбол", – приводит его слова Sky Sports.

Журналисты Sky Sports подошли к автомобилю Майкла и задали вопрос о поведении Курта Зума с его домашними животными:

"Я не одобряю то, что он сделал. Я вообще не согласен с тем, что он сделал. Но есть люди, которые были осуждены и пойманы за расизм, а потом играли в футбол

Я должен задать этот вопрос всем сейчас — то, что он сделал, хуже того, что сделали люди, осужденные за расизм?", – сказал он.

Напомним, что с Куртом приостановил сотрудничество Adidas, а также от сотрудничества с "Вест Хэмом" временно отказалась страховая компания Vitality.

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В статье: Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
goal.com

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Комментарии (7)
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ВасяКулебяка (Козливка)
10.02.2022 в 20:42
опять ищут черных в комнате с кошками
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+1
0
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ascent (Луксор)
10.02.2022 в 20:10
Может он считает расизм не таким уж и ЗЛОМ ( по шкале от 1 до 10), раз наказание кошки для него намного хуже???
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+1
-2
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ascent (Луксор)
10.02.2022 в 20:06
А видео брат слил?
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0
-3
avatar
Виталий1981 (Україна)
10.02.2022 в 20:04
CLM - cats lives matter
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+2
-1
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Виталий1981 (Україна)
10.02.2022 в 20:02
Этот ч(м)удила и в вопрос о кошке умудрился свой расизм впихнуть..
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+2
-1
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Litb@rski (Кёльн)
10.02.2022 в 19:55
Теперь пусть все чёрные становятся на колено при встречи с кошкой
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.02.2022 в 19:59
современные "братья вайнеры" призадумались бы...
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0
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