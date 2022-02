Нападающий Вест Хэма: То, что сделал Зума, хуже расизма?

Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио ответил на вопрос о действиях защитника Курта Зума. "Есть люди, которые были осуждены и пойманы за расизм, а потом играли в футбол", – приводит его слова Sky Sports.

West Ham's Michail Antonio has questioned the reaction to Kurt Zouma kicking his cat, asking if it's worse than players convicted of racism. pic.twitter.com/QchAIeXOsT