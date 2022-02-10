Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ получит от продажи телеправ за рубеж 5,3 миллиарда фунтов
Цифры впервые превысят доход от английских вещателей
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ на сегодняшнем собрании уведомила клубы, что получит от иностранных вещателей 5,3 миллиарда фунтов за три сезона после заключения новой сделки, сообщает Associated Press. По текущему договору АПЛ получает 4,1 миллиарда фунтов за трехлетний цикл.
Нынешнее соглашение истекает в конце сезона.
Сообщается, что впервые за 30 лет практики продажи ТВ-прав за рубеж доходы АПЛ от иностранных компаний превысят выплаты от английских вещателей – 5,3 млрд фунтов против 5,1 млрд.
Телеправа английским вещателям проданы до 2025 года.
Популярное сейчас
- Ярославский - о ДТП: Я спал дома, спросите у кортежа
- У Днепра-1 три победы из трех, Шахтер и Динамо не проигрывают. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Новый претендент. Коноплянка может продолжить карьеру в клубе польской Экстракласы
- Лэмпард – о новичке Эвертона: Мне все равно, на какой машине он ездит, пока он приезжает на тренировки
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО