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АПЛ получит от продажи телеправ за рубеж 5,3 миллиарда фунтов

Англия
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Цифры впервые превысят доход от английских вещателей

АПЛ получит от продажи телеправ за рубеж 5,3 миллиарда фунтов

Getty Images / Global Images Ukraine

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АПЛ на сегодняшнем собрании уведомила клубы, что получит от иностранных вещателей 5,3 миллиарда фунтов за три сезона после заключения новой сделки, сообщает Associated Press. По текущему договору АПЛ получает 4,1 миллиарда фунтов за трехлетний цикл.

Нынешнее соглашение истекает в конце сезона.

Сообщается, что впервые за 30 лет практики продажи ТВ-прав за рубеж доходы АПЛ от иностранных компаний превысят выплаты от английских вещателей – 5,3 млрд фунтов против 5,1 млрд.

Телеправа английским вещателям проданы до 2025 года.

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В статье: АПЛ телеправа
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Источник:
apnews.com

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