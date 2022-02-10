Гвардиола: Лучшие клубы мира – Челси и Ривер Плейт

Главный тренер "Манчестер Сити" на пресс-конференции перед матчем с "Брэнтфордом" высказался о лучших клубах планеты. Испанец назвал "Челси" и "Ривер Плейт" лучшими, забыв что Кубок Либертадорес выиграл "Палмейрас".

"Нет, мы не лучшая команда в мире. Лучшая команда — это "Челси". Они выиграли Лигу Европы, Лигу чемпионов – Европу. Лучшая команда — "Ривер Плейт", потому что они выиграли в Южной Америке. Я так думаю...

Нет, я знаю. Эти мнения, кто лучший, лучший? Важно то, что завтра мы выиграем игру, а через три дня мы поедем в Норвич, чтобы выиграть еще одну игру. Так что такого рода вещи... тот лучший, тот лучший, мне все равно", — сказал он.

Позже он исправился, потому что чемпионом Южной Америки в настоящее время является "Палмейрас".

"Я хочу, чтобы мы были счастливы и старались играть лучше с каждым днем, а в конце сезона мы увидим. Мы в хорошем положении, у нас 60 очков и мы должны выйти в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Это самая важная цель в Премьер-лиге, и я пытаюсь дойти до последних игр, не прекращая бороться за Премьер-лигу.

Это то, что я хочу делать. Сейчас мы поговорили с игрокам, поесть, отдохнуть и потренироваться, поесть, отдохнуть и потренироваться, потому что через три дня у нас еще одна игра, а потом ехать в Португалию, играть в Лиге чемпионов. Все должны быть готовы", – закончил Пеп.