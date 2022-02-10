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Челси рассмотрит предложения по Аррисабалаге
В январе вратарь был слишком хорош, чтобы сидеть на лавке
Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен
Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага может покинуть клуб, сообщает ESPN. Даже топовый январь не поможет сместить Эдуара Менди из основы.
Несмотря на то, что испанец отлично себя проявил в отсутствие Эдуара Менди и изменил игровой стиль, став агрессивнее, лондонцы готовы будут выслушать предложения по игроку.
Ожидаются предложения из-за рубежа.
В нынешнем сезоне Аррисабалага провел 13 матчей, пропустив 8 мячей и 7 матчей отстояв "насухо".
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