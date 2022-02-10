Челси рассмотрит предложения по Аррисабалаге

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага может покинуть клуб, сообщает ESPN. Даже топовый январь не поможет сместить Эдуара Менди из основы.

Несмотря на то, что испанец отлично себя проявил в отсутствие Эдуара Менди и изменил игровой стиль, став агрессивнее, лондонцы готовы будут выслушать предложения по игроку.

Ожидаются предложения из-за рубежа.

В нынешнем сезоне Аррисабалага провел 13 матчей, пропустив 8 мячей и 7 матчей отстояв "насухо".