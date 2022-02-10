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Диего Жота – единственный игрок АПЛ, который забил левой, правой и головой больше 3 мячей

Англия
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Уникум

Диего Жота – единственный игрок АПЛ, который забил левой, правой и головой больше 3 мячей

Фото: twitter.com/LFC / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Диего Жота единственный в этом сезоне Английской Премьер-лиги забил левой ногой, правой и головой больше трех мячей, сообщает Squawka. Он забил пока единственный мяч против "Лестера".

В этом сезоне Жота выходил на поле в футболке "Ливерпуля" 29 раз, забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 60 миллионов евро.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Диего Жота
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