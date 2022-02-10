Диего Жота – единственный игрок АПЛ, который забил левой, правой и головой больше 3 мячей

Нападающий "Ливерпуля" Диего Жота единственный в этом сезоне Английской Премьер-лиги забил левой ногой, правой и головой больше трех мячей, сообщает Squawka. Он забил пока единственный мяч против "Лестера".

Diogo Jota is the only Premier League player to score 3+ goals with his left-foot, his right-right foot and his head this season:



◉ 5 left-foot

◉ 3 right-foot

◉ 3 headers



He can do it all. ???? pic.twitter.com/knZbkyuHWd — Squawka Football (@Squawka) February 10, 2022

В этом сезоне Жота выходил на поле в футболке "Ливерпуля" 29 раз, забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 60 миллионов евро.