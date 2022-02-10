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Диего Жота – единственный игрок АПЛ, который забил левой, правой и головой больше 3 мячей
Уникум
Фото: twitter.com/LFC / Автор: неизвестен
Нападающий "Ливерпуля" Диего Жота единственный в этом сезоне Английской Премьер-лиги забил левой ногой, правой и головой больше трех мячей, сообщает Squawka. Он забил пока единственный мяч против "Лестера".
Diogo Jota is the only Premier League player to score 3+ goals with his left-foot, his right-right foot and his head this season:— Squawka Football (@Squawka) February 10, 2022
◉ 5 left-foot
◉ 3 right-foot
◉ 3 headers
He can do it all. ???? pic.twitter.com/knZbkyuHWd
В этом сезоне Жота выходил на поле в футболке "Ливерпуля" 29 раз, забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 60 миллионов евро.
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