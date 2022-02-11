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Тоттенхэм хочет подать заявку на проведение Супербоула в 2026 года

Англия
(1 голосов)

Стадион уже используется для проведения матчей американского футбола

Тоттенхэм хочет подать заявку на проведение Супербоула в 2026 года

Фото: twitter.com/SpursOfficial / Автор: неизвестен

Новина українською

"Тоттенхэм" рассматривает возможность стать первым хозяином финала НФЛ за пределами США, сообщает Daily Mail. Клуб изучает вариант подачи заявки на 2026 год.

Помимо стадиона "Тоттенхэма Хотспур", среди городов не из США в проведении Супербоула также заинтересован Сидней.

Сообщается, что на стадионе "Тоттенхэма" уже проводятся матчи НФЛ.

У клуба действует 10-летний контракт с НФЛ на проведение двух матчей регулярного сезона на своем стадионе, за 40 миллионов фунтов.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Супербоул НФЛ
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Источник:
dailymail.co.uk

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
11.02.2022 в 00:17
Молодцы. Везде деньги умеют заработать.
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