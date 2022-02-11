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Тоттенхэм хочет подать заявку на проведение Супербоула в 2026 года
Стадион уже используется для проведения матчей американского футбола
Фото: twitter.com/SpursOfficial / Автор: неизвестен
"Тоттенхэм" рассматривает возможность стать первым хозяином финала НФЛ за пределами США, сообщает Daily Mail. Клуб изучает вариант подачи заявки на 2026 год.
Помимо стадиона "Тоттенхэма Хотспур", среди городов не из США в проведении Супербоула также заинтересован Сидней.
Сообщается, что на стадионе "Тоттенхэма" уже проводятся матчи НФЛ.
У клуба действует 10-летний контракт с НФЛ на проведение двух матчей регулярного сезона на своем стадионе, за 40 миллионов фунтов.
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