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Ливерпуль - Лестер 2:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(3 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Лестер, чемпионат Англии, 10.02.2022

Ливерпуль - Лестер 2:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль – Лестер, которые встречались в 24-м туре английской Премьер-лиги. Героем встречи стал Диего Жота, именно его дубль позволил команде Юргена Клоппа отпраздновать победу. Ливерпуль идет вторым в турнирной таблице и на девять очков отстает от Манчестер Сити. При этом у красных есть матч в запасе.

Английская Премьер-лига. 24-й тур
Ливерпуль – Лестер 2:0
Голы: Жота 34, 87

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В статье: Ливерпуль Лестер Сити
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