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11-летний сын Криштиану Роналду перешел в Манчестер Юнайтед
Угадайте с трех раз, какой он взял номер
Getty Images / Global Images Ukraine
Криштиану Роналду-младший стал игроком английского "Манчестер Юнайтед". Возлюбленная известного португальского футболиста Джорджина Родригес опубликовала фото с презентации сына Роналду и написала в Instagram следующее: "Вместе к нашим мечтам. Мама любит тебя".
Отметим, что Криштиану-младшему – 11 лет. За команду "красных дьяволов" своего возраста он будет выступать под 7-м номером.
Сам Роналду не может забить в ворота соперников уже на протяжении 5 матчей подряд, что является повторением его худшей серии без голов, начиная с 2010 года – тогда португалец защищал цвета мадридского "Реала".
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