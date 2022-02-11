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11-летний сын Криштиану Роналду перешел в Манчестер Юнайтед

Англия
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11-летний сын Криштиану Роналду перешел в Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Криштиану Роналду-младший стал игроком английского "Манчестер Юнайтед". Возлюбленная известного португальского футболиста Джорджина Родригес опубликовала фото с презентации сына Роналду и написала в Instagram следующее: "Вместе к нашим мечтам. Мама любит тебя".

Отметим, что Криштиану-младшему – 11 лет. За команду "красных дьяволов" своего возраста он будет выступать под 7-м номером.

Сам Роналду не может забить в ворота соперников уже на протяжении 5 матчей подряд, что является повторением его худшей серии без голов, начиная с 2010 года – тогда португалец защищал цвета мадридского "Реала".

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду-младший
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