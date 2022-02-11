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Почему так в Барсе не получалось? ВИДЕО, как Коутиньо феерил в матче против Лидса

Англия
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Смотреть видео обзор матча Астон Вилла – Лидс, чемпионат Англии, 9 февраля 2022

Почему так в Барсе не получалось? ВИДЕО, как Коутиньо феерил в матче против Лидса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Филиппе Коутиньо сыграл всего три матча за Астон Виллу, а у него статистика уже такая же, как, например, за весь сезон 2020/21 в Барселоне. В игре против Лидса 29-летний бразилец стал настоящим лидером своей новой команды. Сначала он сравнял счет после паса с фланга и точного удара в касание почти с линии штрафной. А потом дважды ассистировал Джейкобу Рэмзи. Первый пас – настоящая футбольная конфета. Правда, три забитых гола не позволили Астон Вилле победить – бирмингемцы растеряли свое преимущество – ничья 3:3.

Напомним, что Коутиньо перешел из Барселоны в Астон Виллу на правах аренды. Инициатором трансфера стал главный тренер бирмингемцев Стивен Джеррард, с которым Коутиньо играл еще в Ливерпуле.

Чемпионат Англии, 24 тур
Бирмингем, "Вилла Парк"
Астон Вилла – Лидс 3:3
Голы: Коутиньо 30, Рэмзи 38, Рэмзи 43 – Джеймс 9, Джеймс 45+2, Льоренте 63

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Филиппе Коутиньо Лидс Юнайтед
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