Испытания для ПСЖ и Реала, ожидания от Малиновского. Какой футбол смотреть на выходных

UA-Футбол анонсирует для вас самые интересные матчи, которые состоятся в ближайшие выходные – 11-13 февраля

Пятница, 11 февраля

Пари Сен-Жермен – Ренн

Французская Лига 1

Время – 22:00

Телетрансляция – MEGOGO

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Уже в следующий вторник стартует плей-офф Лиги Чемпионов. В 1/8 финала нас ожидает большое противостояние – ПСЖ сыграет с "Реалом". Если хотите понять, в каком состоянии парижане подходят к игре с королевским клубом, включайте телевизоры/гаджеты в пятницу вечером. Испытание у парижан будет очень непростое. В последних четырех матчах с "Ренном" ПСЖ выиграл только раз, еще однажды была зафиксирована ничья. Поединок первого круга завершился победой именно "Ренна"! Если Почеттино в первую очередь рассчитывает на Мбаппе и Месси, то у Бруно Генезио есть Лаборд и Терье, каждый из которых забил по 11 голов в текущем чемпионате. Уверены, они готовы снова наказать гранд за недооценку.

Порту – Спортинг

Лига Португал

Время – 22:15

Телетрансляция – Спорт 1

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Да, португальская лига – это не ТОП, но в рейтинге футбольных ассоциаций она идет сразу за первой пятеркой. Событие, когда встречаются первая и вторая команды чемпионата, пропускать не стоит. "Порту" еще не проигрывал в текущем сезоне, только дважды терял очки, играя вничью. Но драконы потеряли своего лидера – Луиса Диаса, уехавшего покорять Ливерпуль. Зато у львов очень разыгрался арендованный у ПСЖ Пабло Сарабия. В последних десяти матчах чемпионата он забил шесть голов и отдал три результативных передачи. Хватит ли его стараний, чтобы нанести лидеру первое поражение?

Суббота, 12 февраля

Эвертон – Лидс

Английская Премьер-лига

Время – 17:00

Телетрансляция – Setanta Sport+

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После поражения от "Ньюкасла" Фрэнк Лэмпард сетовал на отсутствие Виталия Миколенко, у которого были подозрения на коронавирус. Украинец остается единственным левым защитником в команде и его отсутствие – это действительно проблема. Будет ли он в игре с "Лидсом", тяжело сказать. Английские СМИ больше склоняются к тому, что не сыграет. Но от этого борьба "Эвертона" за спасение не становится менее интересной. До зоны вылета – всего два очка. "Лидс" – непосредственный конкурент, хоть и располагается выше в турнирной таблице. Лэмпарду нужно постараться, чтобы его не затянуло в болото.

Вильярреал – Реал

Испанская Ла Лига

Время – 17:15

Телетрансляция – MEGOGO

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Кажется, лидерству "Реала" ничто не угрожает. Карло Анчелотти может подумать о предстоящем противостоянии с "Пари Сен-Жерменом". А подумать есть о чем. Карим Бензема может не сыграть из-за травмы. То есть игра с "Вильярреалом" – это проверка команды на то, как она справится в атаке без своего лидера. Кстати, Желтая Субмарина еще может побороться за место в тройке. Победа в прошлом туре над идущим на третьем месте "Бетисом" доказывает, что Унаи Эмери не стоит сбрасывать со счета.

Челси – Палмейрас

Клубный чемпионат мира. Финал

Время – 18:30

Телетрансляция – YouTube

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Начиная с 2007 года победитель европейской Лиги Чемпионов только раз не выигрывал в финале клубного Чемпионата мира. Это было в 2012-м, когда Старый мир представлял именно Челси. То есть аристократы имеют прекрасную возможность наконец-то поставить галочку в своем списке желаний и выиграть еще один турнир, который должен быть в джентльменском наборе мирового гранда. Помешать попробует сильнейший клуб Южной Америки – "Палмейрас", капитан которого – бывший динамовец Дуду, в центре поля играет Че Че, а в атаке хорошо известен по выступлениям в "Металлисте" Виллиан.

Наполи – Интер

Итальянская Серия А

Время – 19:00

Телетрансляция – MEGOGO

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После поражения "Интера" в миланском дерби интрига в Серии А вышла на новый уровень. Нерадзури остаются во главе турнирной таблицы, но их преимущество над ближайшим преследователем составляет только одно очко. А ближайший преследователь сейчас… именно "Наполи". То есть команда Спалетти, выигравшая четыре последних матча с общим счетом 9:1, имеет отличную возможность вернуться на вершину турнирной таблицы.

Воскресенье, 13 февраля

Милан – Сампдория

Итальянская Серия А

Время – 13:30

Телетрансляция – MEGOGO

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После серии поражений "Сампдория" неожиданно разгромила "Сассуоло". Да еще при участии Владислава Супряги. Правда, участие это было, мягко говоря, неоднозначным. Выйдя на замену, украинский форвард был заменен во втором тайме. Тренер генуэзцев после игры вовсю пытался защитить своего подопечного, мол – мало времени на адаптацию, этого требовала ситуация на поле. Но мы с вами понимаем, что после такого дебюта закрепиться в ТОП-чемпионате будет очень непросто. Нужно цепляться за малейший шанс. Будет ли он в игре с "Миланом"? Трудно сказать. "Сампдорию" ожидает непростой поединок с максимально мотивированным грандом, который должен воспользоваться потерей очков одного из непосредственных конкурентов (а то и обоих, см. матч Наполи – Интер).

Унион Берлин – Боруссия Дортмунд

Бундеслига

Время – 16:30

Телетрансляция – Setanta Sport+

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Проиграв "Байеру" 2:5, "Боруссия" рискует быть втянутой в непростую гонку за серебро, которое в условиях доминирования "Баварии" для любого клуба Бундеслиги становится желанной целью. Желто-черным придется выдержать натиск четвертой команды в турнирной таблице. "Унион" не может похвастаться выдающейся атакой, но зато защита надежна. А когда отсутствует Эрлинг Холанд, сдержать "Боруссию" будет гораздо проще.

Ньюкасл – Астон Вилла

Английская Премьер-лига

Время – 17:00

Телетрансляция – Setanta Sport

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Еще один матч АПЛ без грандов. Грандов в этот момент, ведь исторически и "Ньюкасл", и "Астон Вилла" это клубы с огромной историей. Почему этот матч может вас заинтересовать? Да потому, что "Ньюкасл" изрядно потратился зимой и хоть звезд первой величины не покупал, но состав укрепил очень серьезно. И это уже дало результат – сороки покинули зону вылета. Соперник тоже, кажется, сорвал джекпот на рынке – аренда Филиппе Коутиньо пока приносит максимальные дивиденды. Бразилец разорвал "Лидс" (хотя это и не помогло победить), теперь будет мучить "Ньюкасл".

Аталанта – Ювентус

Итальянская Серия А

Время – 21:45

Телетрансляция – MEGOGO

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"Аталанта" находится в самом настоящем кризисе. Об этом говорят все в Италии. Две сухие ничьи после которых произошло два поражения – от аутсайдера "Кальяри" и от "Фиорентины" в Кубке. Гасперини давно не находился под таким давлением. А тут еще и соперник – "Ювентус", который хоть и со скрипом, но все же двигается вперед и уже опередил бергамцев в турнирной таблице. Вот сейчас тот момент, когда пушка Руслана Малиновского, забивавшего в ворота "Юве" в двух из трех последних матчей, особенно может пригодиться.

Эспаньол – Барселона

Испанская Ла Лига

Время – 22:00

Телетрансляция – MEGOGO

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"Барселона" неделю назад выиграла у "Атлетико" и существенно увеличила свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов по итогам сезона. Казалось, сейчас соперник гораздо проще. Но ведь это дерби, "Эспаньол" будет землю грызть, лишь бы насолить соседям. Это тот случай, когда "Барселоне", кроме мастерства, нужно будет еще и характер продемонстрировать. Дисквалифицированного Дани Алвеса будет очень не хватать.