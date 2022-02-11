Манчестер Юнайтед интересуется нападающим Бенфики

Скауты "Манчестер Юнайтед" интересуются нападающим "Бенфики" Дарвином Нуньесом, пишет A Bola.

Португальский клуб не собирается продавать футболиста менее чем за 50 миллионов евро.

Контракт Нуньеса с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, и похоже, что "манкунианцам" все же придется заплатить.

В сезоне-2021/22 уругвайский футболист сыграл за "Бенфику" 26 матчей во всех турнирах, забил 21 голов и отдал две результативные передачи.