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Ральф Рангник: Очевидно, что Роналду должен забивать больше голов
Тренер жаждет большего
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник считает, что нападающему Криштиану Роналду нужно прибавить в результативности.
"Мне нужна максимальная отдача, и это касается не только Роналду. Очевидно, что он должен забивать больше голов. Мы создаём много моментов, но забиваем мало, дело не только в Криштиану", — приводит слова Рангника журналист Саймон Стоун на своей странице в "Твиттере".
В нынешнем сезоне в 19 матчах Премьер-лиги 37-летний португальский форвард забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
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