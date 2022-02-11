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Ральф Рангник: Очевидно, что Роналду должен забивать больше голов

Англия
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Тренер жаждет большего

Ральф Рангник: Очевидно, что Роналду должен забивать больше голов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник считает, что нападающему Криштиану Роналду нужно прибавить в результативности.

"Мне нужна максимальная отдача, и это касается не только Роналду. Очевидно, что он должен забивать больше голов. Мы создаём много моментов, но забиваем мало, дело не только в Криштиану", — приводит слова Рангника журналист Саймон Стоун на своей странице в "Твиттере".

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В нынешнем сезоне в 19 матчах Премьер-лиги 37-летний португальский форвард забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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В статье: Криштиану Роналду Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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