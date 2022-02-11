Гвардиола: Мы попробуем побороться за победу в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о целях команды в АПЛ.

"Мы в хорошем положении, сейчас у нас 60 очков и большой отрыв от пятого места, которое позволяет попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Это самая важная цель в Премьер-лиге. Мы также попробуем побороться за победу в АПЛ. Это то, что я хочу сделать", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

После 24 сыгранных туров "Манчестер Сити" располагается на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022.