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Гвардиола: Мы попробуем побороться за победу в АПЛ
Подопечные Хосепа сейчас находятся на вершине таблицы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о целях команды в АПЛ.
"Мы в хорошем положении, сейчас у нас 60 очков и большой отрыв от пятого места, которое позволяет попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Это самая важная цель в Премьер-лиге. Мы также попробуем побороться за победу в АПЛ. Это то, что я хочу сделать", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
После 24 сыгранных туров "Манчестер Сити" располагается на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022.
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