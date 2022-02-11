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Де Хеа: Нас (МЮ) кто-то проклял. Я не знаю что происходит
Испанец не может рационально объяснить отсутствие трофеев
Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа поделилися мнением об отсутствии трофеев у команды в последние годы. "Мы (команда) не знаем, что происходит", – приводит его слова Goal.com.
"Кто-то проклял нас или что-то в этом роде. Правда в том, что я не знаю, что происходит, действительно не знаю.
Люди часто спрашивают меня. И мы говорим об этом с партнерами по команде. И мы говорим: "Мы просто не знаем, что происходит".
Мы должны были бороться за большее количество трофеев, за более важные титулы. Но я просто не знаю, почему эта команда не функционирует", – заявил испанец.
Сейчас "Манчестер Юнайтед" идет на 6 месте в Премьер-лиге с 39 очками после 23 туров. У ближайшего преследователя, "Тоттенхэма", 36 очков в 21 туре.
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