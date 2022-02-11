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Де Хеа: Нас (МЮ) кто-то проклял. Я не знаю что происходит

Англия
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Испанец не может рационально объяснить отсутствие трофеев

Де Хеа: Нас (МЮ) кто-то проклял. Я не знаю что происходит

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен

Новина українською

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа поделилися мнением об отсутствии трофеев у команды в последние годы. "Мы (команда) не знаем, что происходит", – приводит его слова Goal.com.

"Кто-то проклял нас или что-то в этом роде. Правда в том, что я не знаю, что происходит, действительно не знаю.

Люди часто спрашивают меня. И мы говорим об этом с партнерами по команде. И мы говорим: "Мы просто не знаем, что происходит".

Мы должны были бороться за большее количество трофеев, за более важные титулы. Но я просто не знаю, почему эта команда не функционирует", – заявил испанец.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" идет на 6 месте в Премьер-лиге с 39 очками после 23 туров. У ближайшего преследователя, "Тоттенхэма", 36 очков в 21 туре.

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В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
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Источник:
goal.com

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