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Тухель будет руководить Челси в финале КЧМ
Немец сдал отрицательный тест на ковид
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Главный тренер "Челси" Томас Тухель сможет руководить командой в финале Клубного чемпионата мира ФИФА против "Палмейрас", сообщает сайт клуба. Менеджер выздоровел от коронавируса.
Look who’s here. ???? pic.twitter.com/q3vU8D5viP— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 11, 2022
Последние 2 игры Томас пропустил из-за коронавируса: против "Плимута" в Кубке Англии и против "Аль-Ахли" в полуфинале КЧМ. Он дождался отрицательного теста на самоизоляции и вылетел в Абу-Даби.
Напомним, что "Челси" завтра, в субботу, предстоит сыграть в финале КЧМ против "Палмейрас". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.
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