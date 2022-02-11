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Тухель будет руководить Челси в финале КЧМ

Англия
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Немец сдал отрицательный тест на ковид

Тухель будет руководить Челси в финале КЧМ

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Главный тренер "Челси" Томас Тухель сможет руководить командой в финале Клубного чемпионата мира ФИФА против "Палмейрас", сообщает сайт клуба. Менеджер выздоровел от коронавируса.

Последние 2 игры Томас пропустил из-за коронавируса: против "Плимута" в Кубке Англии и против "Аль-Ахли" в полуфинале КЧМ. Он дождался отрицательного теста на самоизоляции и вылетел в Абу-Даби.

Напомним, что "Челси" завтра, в субботу, предстоит сыграть в финале КЧМ против "Палмейрас". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

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В статье: Томас Тухель Клубный чемпионат мира Палмейрас (Сан-Паулу) Челси
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Источник:
chelseafc.com

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