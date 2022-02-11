Тухель будет руководить Челси в финале КЧМ

Главный тренер "Челси" Томас Тухель сможет руководить командой в финале Клубного чемпионата мира ФИФА против "Палмейрас", сообщает сайт клуба. Менеджер выздоровел от коронавируса.

Последние 2 игры Томас пропустил из-за коронавируса: против "Плимута" в Кубке Англии и против "Аль-Ахли" в полуфинале КЧМ. Он дождался отрицательного теста на самоизоляции и вылетел в Абу-Даби.

Напомним, что "Челси" завтра, в субботу, предстоит сыграть в финале КЧМ против "Палмейрас". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.