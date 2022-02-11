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Мойес: Зума пойдет на курсы от зоозащитной организации

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Клуб решил не наказать игрока, а помочь ему

Мойес: Зума пойдет на курсы от зоозащитной организации

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес детально высказался о ситуации с защитником Куртом Зума. "Мы пытаемся сделать все возможное как клуб, как команда, чтобы помочь ему", – приводит его слова Goal.com.

Ранее ​​RSPCA забрала двух кошек 27-летнего игрока, поскольку они расследуют инцидент о насилии, в то время как "Вест Хэм" наложил на Зуму большой штраф после того, как видео появилось в социальных сетях.

"Я не оправдываю его, его действия были ужасны. Они были дьявольскими, но мы решили чтобы он играл. Мы окажем ему некоторую помощь. Мы пытаемся сделать все возможное как клуб, как команда, чтобы помочь ему.

Возможно, как и людям, которые совершили правонарушения, связанные с вождением в нетрезвом виде. Большинству из них приходится ходить на занятия, чтобы узнать о последствиях и ущербе, который может быть нанесен.

Я думаю, что RSPCA предоставит нам несколько курсов, чтобы Курт понял, что такое животные и как с ними обращаться. Он раскаивается. Как и всем остальным, ему в жизни иногда нужно немного прощения. Он надеется, что его простят за плохой поступок", – заявил Мойес.

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В статье: Дэвид Мойес Курт Зума Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
goal.com

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