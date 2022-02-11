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В Сенегале новый стадион назовут именем Садио Мане

Англия
(1 голосов)

Увековечат лидера сборной

В Сенегале новый стадион назовут именем Садио Мане

Фото: twitter.com/CAF_Online

Новина українською

Именем вингера "Ливерпуля" Садио Мане назовут стадион в Сенегале, сообщает Leral. Сборная Садио впервые в истории выиграла Кубок Африки.

В городе Седиу в 2023 году завершится строительство нового футбольного стадиона. Абдулае Диоп, мэр и министр культуры и массовых коммуникаций Седиу заявил, что арену назовут в честь Мане.

Кроме футбольных заслуг, учитывались и шаги, предпринятые Садьо в сфере образования, здравоохранения, религии. Мане построил среднюю школу, медпункт, отремонтировал несколько мечетей и так далее.

Напомним, что в финале Кубка Африки Сенегал обыграл по пенальти Египет. Основное время завершилось со счетом 0:0.

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В статье: Сенегал Ливерпуль Садио Мане Кубок Африки
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Источник:
leral.net

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.02.2022 в 23:18
Наші футболісти теж будують школи, медпункти..
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