В Сенегале новый стадион назовут именем Садио Мане

Именем вингера "Ливерпуля" Садио Мане назовут стадион в Сенегале, сообщает Leral. Сборная Садио впервые в истории выиграла Кубок Африки.

В городе Седиу в 2023 году завершится строительство нового футбольного стадиона. Абдулае Диоп, мэр и министр культуры и массовых коммуникаций Седиу заявил, что арену назовут в честь Мане.

Кроме футбольных заслуг, учитывались и шаги, предпринятые Садьо в сфере образования, здравоохранения, религии. Мане построил среднюю школу, медпункт, отремонтировал несколько мечетей и так далее.

Напомним, что в финале Кубка Африки Сенегал обыграл по пенальти Египет. Основное время завершилось со счетом 0:0.