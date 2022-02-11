Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Сенегале новый стадион назовут именем Садио Мане
Увековечат лидера сборной
Фото: twitter.com/CAF_Online
Именем вингера "Ливерпуля" Садио Мане назовут стадион в Сенегале, сообщает Leral. Сборная Садио впервые в истории выиграла Кубок Африки.
В городе Седиу в 2023 году завершится строительство нового футбольного стадиона. Абдулае Диоп, мэр и министр культуры и массовых коммуникаций Седиу заявил, что арену назовут в честь Мане.
Кроме футбольных заслуг, учитывались и шаги, предпринятые Садьо в сфере образования, здравоохранения, религии. Мане построил среднюю школу, медпункт, отремонтировал несколько мечетей и так далее.
Напомним, что в финале Кубка Африки Сенегал обыграл по пенальти Египет. Основное время завершилось со счетом 0:0.
Популярное сейчас
- Германия и Норвегия лидируют, Нидерланды вышли на третье место. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Мужчина, который признал вину в ДТП с участием авто из кортежа Ярославского, скрывается от органов следствия
- Официально: Евгений Коноплянка продолжит карьеру в Польше
- Лэмпард – о новичке Эвертона: Мне все равно, на какой машине он ездит, пока он приезжает на тренировки
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО