До чего же противная вещь "цыганское барокко"!

Оно выпирает везде, где лишенный вкуса, но очень богатый человек показывает окружающим, насколько все-таки хорошо у него идут дела. Аляповатые статуи, колонны, позолота, от которой больно глазам - ну, вы поняли.

И нет, это не статья о проблемах градостроительства в развивающихся странах. Просто вся эта безвкусица живо напомнила историю московского "Динамо" середины 2000-х.

Ньютону на голову упало яблоко - и в 1682 году он открыл гравитацию. Не знаем, что упало на Алексея Федорычева, но в 2004-м ему внезапно стрельнула мысль построить в Белокаменной суперклуб, где бы выступали мировые топы.

Фото: sport-express.ru/ автор: Григорий Филиппов

Естественно, система молодежек, продвинутый скаутинг, развитие инфраструктуры и прочие подготовительные моменты в его концепцию не входили. Федорычев просто вывалил 100 млн евро на новичков, когда годовые бюджеты конкурентов не достигали еще и половины этой суммы.

Ох и нагрел на этом деле руки Жорже Мендеш! Именно агент Криштиану Роналду свозил в Россию желающих подзаработать - конечно, за хороший процент.

Первой топ-звездой в "Динамо" стал Дерлей - один из героев победоносного "Порту" Жозе Моуриньо. Также в январе 2005-го приехали Данни, Нуну Фрешо, Сисеру, Жорже Рибейру, но результат? 10-е место в середине сезона.

Романцев плюнул и ушел; легионеры уже открыто дрались с местными стенка на стенку, но Федорычев не сомневался - особняк хорош, просто позолоты мало. Так в Москве появились победители ЛЧ Манише и Коштинья, чемпион Европы Юркас Сейтаридис, а пост тренера занял друг Луиса Сколари Иво Вортман.

Фото: sport-express.ru/ автор: Александр ФЕДОРОВ

В конечном счете и это не помогло - суперзвездное "Динамо" финишировало 8-м, став объектом шуток и поучительных баек. Пока перескажем все - солнце пойдет на закат, а оно нам надо?

Тем более, интересует нас всего один маленький нюанс - в 2005 году вместе с Манише, Коштиньей и прочими Дерлеями в Москву приехал центрбек из дубля "Порту" Тиаго Силва.

***

"Мне давно не приходилось видеть такого перспективного защитника. Данные у него были потрясающие: светлая голова, отличная игра и внизу, и на втором этаже. Вот и поймали за хвост жар-птицу, думали мы!" - вспоминает помощник Романцева Андрей Кобелев.

Беда пришла, откуда не ждали - Тиаго, несмотря на 20 юных лет, не выдерживал даже щадящих тренировок, постоянно кашлял и просил у врачей таблетки.

Позже выяснится, что эта история тянулась еще с "Порту", но там ничего не заподозрили и просто сбивали температуру, как при простуде. "Динамо" же эпохи Федорычева такой мелочью, как медосмотры при трансферах, не заморачивалось - медицинские сертификаты приходили в клуб постфактум.

Happy Birthday to THIAGO SILVA (Juventude 2004) pic.twitter.com/vOgDn3ESij — Old School Panini (@OldSchoolPanini) September 22, 2014

Так было и с Тиаго - его купили за 3,5 млн, а в больницу отправили через месяц. Диагноз сбил с ног - открытая форма туберкулеза. Еще недели две тренировок - и он бы начал харкать кровью.

Всю команду моментально отправили на карантин и проверили - к счастью, больше больных не оказалось. Палочкой Коха по статистике заражены до 2 млрд человек, но болезнь прогрессирует лишь у 10% инфицированных.

Силва узнал об этом уже в палате в Сокольниках, где его отгородили от внешнего мира на три месяца, в течение которых накачивали уколами и таблетками.

"Ему поставили телевизор, микроволновку, сделали специальное питание. Это был настоящий номер-люкс" - вспоминает врач "Динамо" Юрий Васильков.

Thiago Silva au Dinamo Moscou pic.twitter.com/hNWXmwt4jw — Bouya ???????? (@Bouya1330) January 17, 2022

У Тиаго, однако, впечатления от Сокольников остались куда менее захватывающими:

"Стояли холодильник, маленькая раковина и душ. Точнее, душ, объединенный с туалетом: я ходил в туалет в отверстие для слива воды. Единственное, что спасало – маленький телевизор с приставкой и парой игр. Еда была холодной и несъедобной".

Вероятно, они оба не лгут - то, что профессиональному футболисту показалось адом, в российских реалиях как раз и был "люкс".

***

Но что еще хуже - лечение не давало результата. Вообще.

Уколы, капельницы, 10-15 таблеток за один присест лишь нагнали бразильцу более десяти кило лишнего веса. Болезнь же отступать не желала.

"Когда мне показали снимки, одно из моих легких было полностью белым. Зараза уже распространялась на второе легкое, поэтому доктор сказал, что меня госпитализируют еще на четыре месяца", - тут у кого угодно сдадут нервы.

Тиаго помогали держаться его мать Анжела и девушка Изабель, которой тогда было лишь 17 лет. Она уже планировала с ним расстаться, но, узнав о проблемах бывшего, все бросила и поехала в Россию. С тех пор они больше не разлучались, и Бель родила футболисту двух сыновей - те, вроде бы, готовятся пойти стопами папы.

А еще именно Изабель первой набросилась на врачей в Сокольниках, когда те предложили удалить Тиаго одно легкое - эта операция стоила бы ему карьеры.

Уламывать медиков не рубить с плеча приезжал и тренер "Динамо" Иво Вортман, чья фигура в жизни Силвы воистину монументальна. Неудачник, сменивший 38 клубов за 36 лет, он, однако, разглядел в 18-летнем опорнике талант центрбека, сделал на него ставку в "Жувентуде" - и оттуда Тиаго забрали в "Порту".

Москва - вторая серия их общих приключений. Втайне от клуба переговорив с Мендешом, Вортман решил увезти Силву на лечение подальше от России. Изабель и Анжела все подготовили…

***

"Я сбежал из Москвы в спешке. Даже ничего не взял – оставил вещи, одежду, дом, как будто бежал от конца света. Хотел начать жизнь сначала".

Бразилец надеялся попасть домой в Рио, а приехал в Порту в клинику Рамалью де Алмейды, который, прочтя медицинскую карту Тиаго, долго матерился. Лекарства, которыми футболиста пичкали в Москве, только отравляли его организм. Алмейда изменил примерно все.

#tbt Ivo Wortmann orientando Thiago Silva, Naldo e Lopes Tigrão num treino do @ECJuventude. 2004. pic.twitter.com/UTcQ26lKqt — Gustavo Kim 古斯塔沃 (@_GustavoHull) May 6, 2021

"Он рекомендовал мне ходить по полчаса пешком по утрам, пока я не устану, а затем повторять. Изабель ехала со мной на велосипеде, но сам я не смог крутить педали и пяти минут. Не хватало сил".

Они вернулись лишь спустя три месяца терапии; еще полтора - и ему разрешили играть мини-футбол под присмотром медиков. На полное же выздоровление ушло полгода.

За это время в карьерном плане защитник повис в воздухе - перспектива вернуться в "Динамо" ужасала, а "Порту" от Тиаго отказался.

С горя Силва якобы завершил карьеру, но, кажется, это был просто обманный маневр против русских. В начале 2006-го защитник всплыл во "Флуминенсе", как только его возглавил - нет, это не шутка - Иво Вортман.

Foto:Divulgação/Flick/CBF

Тренер выручил Силву третий раз, и, хотя через пару месяцев его бесславно уволили, Тиаго уже было не остановить. За несколько лет он превратился в главного кумира местной торсиды по прозвищу "Монстр" и мечту всех без исключения европейских топов.

В 2009 году "Динамо" пыталось отсудить у бразильцев 15 млн, но Федорычева уже след простыл, и ФИФА встала на сторону игрока. "Цыганское барокко" как всегда проиграло, что, впрочем, не мешает ему до сих пор периодически сотрясать неокрепшие постсоветские демократии. Взять хотя бы 100500 бразильцев в перволиговом "Металлисте".

Впрочем, "то таке". Федорычева сегодня никто и не вспомнит без Википедии, а Тиаго Силву вспомнят, и не раз. После чудесного исцеления он выиграл 30 трофеев в 4 странах; сегодня может быть 31-й - надо лишь победить "Палмейрас".

Высмотреть такое продолжение из окна крохотной палаты в Сокольниках, где туалет и душ заменяла одна и та же дырка в полу, было действительно нелегко.