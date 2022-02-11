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Тилеманс не продлит контракт с Лестером

Англия
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Бельгиец уже отклонил предложение клуба

Тилеманс не продлит контракт с Лестером

Фото: twitter.com/LCFC

Новина українською

Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс отклонил предложение контракта от клуба, сообщает Фабрицио Романо. Текущее соглашение бельгийца истекает в 2023 году.

Сообщается, несмотря на желание уйти, игрок не будет форсировать уход и остается профессионалом. Он полностью сконцентрирован на игре за "Лестер".

В этом сезоне Тилеманс провел за "Лестер" 27 матчей, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 55 миллионов евро.

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В статье: Юри Телеманс Лестер Сити
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