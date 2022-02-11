Тилеманс не продлит контракт с Лестером

Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс отклонил предложение контракта от клуба, сообщает Фабрицио Романо. Текущее соглашение бельгийца истекает в 2023 году.

I’ve been told Youri Tielemans will NOT extend his contract with Leicester. New deal bid has been turned down - current one expires in 2023. ???? #LCFC



Of course Youri will be professional, he’s focused on Leicester. Many top clubs want him for June.



More: https://t.co/zGmzMaADUd pic.twitter.com/BIpAwzzGfp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 11, 2022

Сообщается, несмотря на желание уйти, игрок не будет форсировать уход и остается профессионалом. Он полностью сконцентрирован на игре за "Лестер".

В этом сезоне Тилеманс провел за "Лестер" 27 матчей, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 55 миллионов евро.