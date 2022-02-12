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Рангник о недовольстве Роналду: Это не тот вопрос, на который я могу ответить

Англия
(1 голосов)

А кто может?

Рангник о недовольстве Роналду: Это не тот вопрос, на который я могу ответить

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал эпизод из Криштиану Роналду, когда португалец побежал в раздевалку сразу после финального свистка против "Бернли":

“Почему он ушел с поля сразу после финального свистка? Возможно, он также был разочарован тем, что у нас была только ничья, а он не забил. Это вопрос, который вы должны задать Криштиану. Я понял это только после игры. Это не тот вопрос, на который я могу ответить”, – сказал Рангник.

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Отметим, что в состоявшемся 8 февраля поединке Роналду вышел со скамьи для запасных на 68-й минуте, но так и не смог отличиться результативными действиями. Тогда "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с аутсайдером чемпионата "Бернли" (1:1).

Следующую встречу "манкунианцы" проведут сегодня, 12 февраля, против "Саутгемптона". Стартовый свисток матча запланирован на 14:30.

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В статье: Криштиану Роналду Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (1)
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fato35
12.02.2022 в 11:37
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Spokoyno (Київ)
12.02.2022 в 10:21
Бо він МАКСИМАЛІСТ і трошечки... занадто емоційний. Бажає бути кращим Утім вік не дозволяє демонструвати гру, яка була декілька років тому. Дайте людині спокій
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