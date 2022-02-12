Рангник о недовольстве Роналду: Это не тот вопрос, на который я могу ответить

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал эпизод из Криштиану Роналду, когда португалец побежал в раздевалку сразу после финального свистка против "Бернли":

“Почему он ушел с поля сразу после финального свистка? Возможно, он также был разочарован тем, что у нас была только ничья, а он не забил. Это вопрос, который вы должны задать Криштиану. Я понял это только после игры. Это не тот вопрос, на который я могу ответить”, – сказал Рангник.

Отметим, что в состоявшемся 8 февраля поединке Роналду вышел со скамьи для запасных на 68-й минуте, но так и не смог отличиться результативными действиями. Тогда "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с аутсайдером чемпионата "Бернли" (1:1).

Следующую встречу "манкунианцы" проведут сегодня, 12 февраля, против "Саутгемптона". Стартовый свисток матча запланирован на 14:30.