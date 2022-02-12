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Кавани покинет Манчестер Юнайтед летом. Его приоритет - Ла Лига

Англия
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Форвард хочет иметь больше игровой практики

Кавани покинет Манчестер Юнайтед летом. Его приоритет - Ла Лига

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может покинуть английский клуб летом текущего года. Очень вероятно, что в июне уругваец уедет из Манчестера на правах свободного агента.

Приоритет форварда – попробовать себя в Ла Лиге. Однако, окончательное решение Эдинсон примет в ближайшие месяцы. При этом вариант с переходом в "Ривер Плейт" уругваец не рассматривает.

В текущем сезоне 34-летний форвард забил 2 гола в 11 матчах АПЛ. Его стоимость равна 4 млн евро.

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В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед Ла Лига
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Источник:
Fabrizio Romano

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