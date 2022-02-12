Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кавани покинет Манчестер Юнайтед летом. Его приоритет - Ла Лига
Форвард хочет иметь больше игровой практики
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может покинуть английский клуб летом текущего года. Очень вероятно, что в июне уругваец уедет из Манчестера на правах свободного агента.
Приоритет форварда – попробовать себя в Ла Лиге. Однако, окончательное решение Эдинсон примет в ближайшие месяцы. При этом вариант с переходом в "Ривер Плейт" уругваец не рассматривает.
В текущем сезоне 34-летний форвард забил 2 гола в 11 матчах АПЛ. Его стоимость равна 4 млн евро.
Популярное сейчас
- Олимпиада 2022. Украина стала круговой в женской лыжной эстафете
- Тиаго Силва сегодня поборется за 31-й трофей в карьере. Совсем неплохо для защитника, едва не умершего от туберкулеза
- Коноплянка переезжает в Польшу, Полесье завоевывает трофей. Главные новости за 11 февраля
- Лэмпард – о новичке Эвертона: Мне все равно, на какой машине он ездит, пока он приезжает на тренировки
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО