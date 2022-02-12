Кавани покинет Манчестер Юнайтед летом. Его приоритет - Ла Лига

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может покинуть английский клуб летом текущего года. Очень вероятно, что в июне уругваец уедет из Манчестера на правах свободного агента.

Приоритет форварда – попробовать себя в Ла Лиге. Однако, окончательное решение Эдинсон примет в ближайшие месяцы. При этом вариант с переходом в "Ривер Плейт" уругваец не рассматривает.

В текущем сезоне 34-летний форвард забил 2 гола в 11 матчах АПЛ. Его стоимость равна 4 млн евро.