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День рождения шедевра. 11 лет назад Руни забил знаменитую бисиклету в ворота Манчестер Сити
Легендарный гол
Getty Images/Global Images Ukraine
Ровно 11 лет назад, 12 февраля 2011 года, произошло одно из самых памятных событий в истории "Манчестер Юнайтед" периода XXI века.
Нападающий "манкунианцев" Уэйн Руни забил свой знаменитый мяч ударом через себя в девятку ворот Джо Харта. Английский голкипер даже не шелохнулся.
Тогда этот мяч стал победным в дерби против “Манчестер Сити”. Форвард забил его на 78-й минуте при счете 1:1 и принес три очка своей команде.
Отметим, что в том сезоне "красные дьяволы" завоевали предпоследний на данный момент титул чемпиона Англии. Тогда отрыв от второго “Челси” и третьих “горожан” составлял девять очков.
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