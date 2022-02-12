  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. День рождения шедевра. 11 лет назад Руни забил знаменитую бисиклету в ворота Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

День рождения шедевра. 11 лет назад Руни забил знаменитую бисиклету в ворота Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Легендарный гол

День рождения шедевра. 11 лет назад Руни забил знаменитую бисиклету в ворота Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ровно 11 лет назад, 12 февраля 2011 года, произошло одно из самых памятных событий в истории "Манчестер Юнайтед" периода XXI века.

Нападающий "манкунианцев" Уэйн Руни забил свой знаменитый мяч ударом через себя в девятку ворот Джо Харта. Английский голкипер даже не шелохнулся.

Тогда этот мяч стал победным в дерби против “Манчестер Сити”. Форвард забил его на 78-й минуте при счете 1:1 и принес три очка своей команде.

Отметим, что в том сезоне "красные дьяволы" завоевали предпоследний на данный момент титул чемпиона Англии. Тогда отрыв от второго “Челси” и третьих “горожан” составлял девять очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уэйн Руни Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...