День рождения шедевра. 11 лет назад Руни забил знаменитую бисиклету в ворота Манчестер Сити

Ровно 11 лет назад, 12 февраля 2011 года, произошло одно из самых памятных событий в истории "Манчестер Юнайтед" периода XXI века.

Нападающий "манкунианцев" Уэйн Руни забил свой знаменитый мяч ударом через себя в девятку ворот Джо Харта. Английский голкипер даже не шелохнулся.

Тогда этот мяч стал победным в дерби против “Манчестер Сити”. Форвард забил его на 78-й минуте при счете 1:1 и принес три очка своей команде.

Отметим, что в том сезоне "красные дьяволы" завоевали предпоследний на данный момент титул чемпиона Англии. Тогда отрыв от второго “Челси” и третьих “горожан” составлял девять очков.