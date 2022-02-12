Компания Сороса хотела купить Тоттенхэм за 3 миллиарда фунтов. Лондонцы отклонили предложение

Американская компания LAMF Global Ventures, возглавляемая бизнесменом Джеффри Соросом, пыталась купить “Тоттенхэм”. Портал 90min со ссылкой на Daily Record сообщает, что переговоры между сторонами сорвались.

LAMF в 2022-м планирует получить контрольный пакет акций какого-либо из известных европейских футбольных клубов. По данным источника, компания предложила 3 ​​миллиарда фунтов, однако президент "шпор" Дэниэль Леви отклонил этот вариант.

Отметим, что боссы "Тоттенхэма" не прочь рассмотреть варианты с продажей акции клуба. Среди них среди потенциальных покупателей в английских СМИ фигурировал сингапурский миллиардер Форрест Ли.