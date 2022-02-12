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Компания Сороса хотела купить Тоттенхэм за 3 миллиарда фунтов. Лондонцы отклонили предложение
Сделка провалилась
Getty Images / Global Images Ukraine
Американская компания LAMF Global Ventures, возглавляемая бизнесменом Джеффри Соросом, пыталась купить “Тоттенхэм”. Портал 90min со ссылкой на Daily Record сообщает, что переговоры между сторонами сорвались.
LAMF в 2022-м планирует получить контрольный пакет акций какого-либо из известных европейских футбольных клубов. По данным источника, компания предложила 3 миллиарда фунтов, однако президент "шпор" Дэниэль Леви отклонил этот вариант.
Отметим, что боссы "Тоттенхэма" не прочь рассмотреть варианты с продажей акции клуба. Среди них среди потенциальных покупателей в английских СМИ фигурировал сингапурский миллиардер Форрест Ли.
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