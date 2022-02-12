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Компания Сороса хотела купить Тоттенхэм за 3 миллиарда фунтов. Лондонцы отклонили предложение

Англия
(3 голосов)

Сделка провалилась

Компания Сороса хотела купить Тоттенхэм за 3 миллиарда фунтов. Лондонцы отклонили предложение

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Американская компания LAMF Global Ventures, возглавляемая бизнесменом Джеффри Соросом, пыталась купить “Тоттенхэм”. Портал 90min со ссылкой на Daily Record сообщает, что переговоры между сторонами сорвались.

LAMF в 2022-м планирует получить контрольный пакет акций какого-либо из известных европейских футбольных клубов. По данным источника, компания предложила 3 ​​миллиарда фунтов, однако президент "шпор" Дэниэль Леви отклонил этот вариант.

Отметим, что боссы "Тоттенхэма" не прочь рассмотреть варианты с продажей акции клуба. Среди них среди потенциальных покупателей в английских СМИ фигурировал сингапурский миллиардер Форрест Ли.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Даниел Леви
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Источник:
90min

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Комментарии (1)
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pyvovarchyk (Львів)
12.02.2022 в 15:17
було б шило на мило. історії МЮ, Арсенала, Роми показують, що буде з клубом де інвестори з США
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