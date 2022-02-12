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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1. День сурка  

Англия
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Юнайтед снова забивает первым, но пропускает во втором тайме 

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1. День сурка  

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 25-й тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Саутгемптон” 1:1

Голы: Санчо 21 – Адамс 48

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Шоу – Мактомини (Эланга 76), Погба – Рэшфорд (Лингард 82), Фернандеш, Санчо – Роналду

“Саутгемптон”: Форстер – Перро, Салису, Беднарек (Стивенс 46), Уокер-Питерс – Эльюнусси (Ливраменто 71), Ромеу (Диалло 90+5), Уорд-Проуз, Армстронг – Адамс, Броя

Предупреждения: Рэшфорд 16, Мактомини 31, Погба 85, Лингард 90

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед
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