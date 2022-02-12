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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1. День сурка
Юнайтед снова забивает первым, но пропускает во втором тайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 25-й тур. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” – “Саутгемптон” 1:1
Голы: Санчо 21 – Адамс 48
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Шоу – Мактомини (Эланга 76), Погба – Рэшфорд (Лингард 82), Фернандеш, Санчо – Роналду
“Саутгемптон”: Форстер – Перро, Салису, Беднарек (Стивенс 46), Уокер-Питерс – Эльюнусси (Ливраменто 71), Ромеу (Диалло 90+5), Уорд-Проуз, Армстронг – Адамс, Броя
Предупреждения: Рэшфорд 16, Мактомини 31, Погба 85, Лингард 90
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