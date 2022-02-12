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Вице-президент Вест Хэма: Действиям Зума нет никаких оправданий. Я была шокирована увиденным
Функционер осуждает игрока
Фото: twitter.com/WestHam / Автор: неизвестен
Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди дала комментарий о скандале с Куртом Зума, который жестоко бил свою кошку:
"Позвольте мне внести полную ясность – действиям Курта Зума нет никаких оправданий. Я, как и все, кто посмотрел видео, которое получило распространение на этой неделе, была шокирована увиденным.
Поведение Курта никоим образом не соответствовало стандартам и ценностям, которых мы в "Вест Хэме" придерживаемся, и, конечно, ценностям нашей страны, в которой так любят домашних животных.
Позиция клуба по этому вопросу была ясна с самого начала. Мы безоговорочно осуждаем его действия и никогда не будем оправдывать любую форму жестокости по отношению к животным.
Мы действовали максимально быстро и оштрафовали его на максимально возможную сумму", – сказала Брэйди.
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