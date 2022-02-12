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Вице-президент Вест Хэма: Действиям Зума нет никаких оправданий. Я была шокирована увиденным

Англия
(2 голосов)

Функционер осуждает игрока

Вице-президент Вест Хэма: Действиям Зума нет никаких оправданий. Я была шокирована увиденным

Фото: twitter.com/WestHam / Автор: неизвестен

Новина українською

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди дала комментарий о скандале с Куртом Зума, который жестоко бил свою кошку:

"Позвольте мне внести полную ясность – действиям Курта Зума нет никаких оправданий. Я, как и все, кто посмотрел видео, которое получило распространение на этой неделе, была шокирована увиденным.

Поведение Курта никоим образом не соответствовало стандартам и ценностям, которых мы в "Вест Хэме" придерживаемся, и, конечно, ценностям нашей страны, в которой так любят домашних животных.

Позиция клуба по этому вопросу была ясна с самого начала. Мы безоговорочно осуждаем его действия и никогда не будем оправдывать любую форму жестокости по отношению к животным.

Мы действовали максимально быстро и оштрафовали его на максимально возможную сумму", – сказала Брэйди.

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В статье: Курт Зума кот Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (4)
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5ata4ok (Харьков)
12.02.2022 в 16:29
а клуб причем? за что оштрафовали?
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alex.belogubko (одесса)
12.02.2022 в 15:43
каждый месяц высчитывайте деньги на животных
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+2
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Цап-царап (Харків)
12.02.2022 в 15:37
Ну хоть не посадили... Расисты проклятые... И это вместо того, чтобы стать перед ним на колено.
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+2
-1
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Динамiт (Василькiв)
12.02.2022 в 16:16
Та він же тебе Цап-царап згвалтував ! Це що -- "Стокгольмський синдром" ????
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0
0


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