Вице-президент Вест Хэма: Действиям Зума нет никаких оправданий. Я была шокирована увиденным

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди дала комментарий о скандале с Куртом Зума, который жестоко бил свою кошку:

"Позвольте мне внести полную ясность – действиям Курта Зума нет никаких оправданий. Я, как и все, кто посмотрел видео, которое получило распространение на этой неделе, была шокирована увиденным.

Поведение Курта никоим образом не соответствовало стандартам и ценностям, которых мы в "Вест Хэме" придерживаемся, и, конечно, ценностям нашей страны, в которой так любят домашних животных.

Позиция клуба по этому вопросу была ясна с самого начала. Мы безоговорочно осуждаем его действия и никогда не будем оправдывать любую форму жестокости по отношению к животным.

Мы действовали максимально быстро и оштрафовали его на максимально возможную сумму", – сказала Брэйди.