Рангник: МЮ нужен лучший центрфорвард из возможных

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что "красным дьяволам" в летнее трансферное окно нужно подписать топ-форварда.

– Может ли "МЮ" подписать более молодого нападающего летом?

– Это очевидно. Контракт Кавани истекает летом, и клубу нужен лучший центрфорвард из возможных. Это очевидно. Думаю, все об этом знают, – заявил немецкий наставник.

После 24 туров АПЛ "Ман Юнайтед" занимает 5-е место в турнирной таблице.