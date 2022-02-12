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Рангник: МЮ нужен лучший центрфорвард из возможных

Англия
(2 голосов)

У "красных дьяволов" есть Роналду, Рэшфорд и Кавани

Рангник: МЮ нужен лучший центрфорвард из возможных

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что "красным дьяволам" в летнее трансферное окно нужно подписать топ-форварда.

– Может ли "МЮ" подписать более молодого нападающего летом?

– Это очевидно. Контракт Кавани истекает летом, и клубу нужен лучший центрфорвард из возможных. Это очевидно. Думаю, все об этом знают, – заявил немецкий наставник.

После 24 туров АПЛ "Ман Юнайтед" занимает 5-е место в турнирной таблице.

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
ESPN

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