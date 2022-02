АПЛ. Брайтон обыграл Уотфорд, ничья Брентфорда и Пэлас 

“Брайтон” не побеждал в чемпионате со второго января, но его последние результаты нельзя назвать неудачными – 1:1 с “Кристал Пэлас”, 1:1 с “Челси”, 1:1 с “Лестером”, и каждый раз раз “чайки” демонстрировали характер, целеустремленность и отыгрывались во втором тайме. Сегодня “Брайтон” выиграл и продлил свою серию без поражений в Премьер-лиге до семи матчей, это для него рекорд.

В игре с “Уотфордом” команде Грэма Поттера удалось забить первой – Лэмпти выполнил кросс низом с фланга, а Мопе в одно касание отправил мяч в ворота. Траектория получилась необыкновенной.

Ходжсон в перерыве провел двойную замену, в частности на поле появился обладатель Кубка Африки-2021 Исмаила Сарр. “Уотфорд” слегка добавил, хороший момент упустил Деннис, пробив в перекладину. Но в третьем подряд матче с Ходжсоном “Уотфорд” остается без забитых голов. Более того – “шерши” в конце пропустили еще раз. Центрбек “Брайтона” Уэбстер сыграл на добивании после своего же удара. 2:0 – шестое подряд домашнее поражение “Уотфорда”, всего десять поражений в последних 12 турах. “Брайтон” продолжает впечатлять, и это плохая новость для “Манчестер Юнайтед”, с которым “чайки” сыграют во вторник.

“Брентфорд” прервал свою серию из пяти подряд поражений в Премьер-лиге, но в матче с “Кристал Пэлас” команда Томаса Франка могла рассчитывать и на победу, так как атаковала острее. Но в целом на “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум” было много борьбы, моментов – меньше, и результат закономерный.

