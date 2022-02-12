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АПЛ. Брайтон обыграл Уотфорд, ничья Брентфорда и Пэлас 

Англия
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Рой Ходжсон остается без побед 

АПЛ. Брайтон обыграл Уотфорд, ничья Брентфорда и Пэлас 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Брайтон” не побеждал в чемпионате со второго января, но его последние результаты нельзя назвать неудачными – 1:1 с “Кристал Пэлас”, 1:1 с “Челси”, 1:1 с “Лестером”, и каждый раз раз “чайки” демонстрировали характер, целеустремленность и отыгрывались во втором тайме. Сегодня “Брайтон” выиграл и продлил свою серию без поражений в Премьер-лиге до семи матчей, это для него рекорд.

В игре с “Уотфордом” команде Грэма Поттера удалось забить первой – Лэмпти выполнил кросс низом с фланга, а Мопе в одно касание отправил мяч в ворота. Траектория получилась необыкновенной.

Ходжсон в перерыве провел двойную замену, в частности на поле появился обладатель Кубка Африки-2021 Исмаила Сарр. “Уотфорд” слегка добавил, хороший момент упустил Деннис, пробив в перекладину. Но в третьем подряд матче с Ходжсоном “Уотфорд” остается без забитых голов. Более того – “шерши” в конце пропустили еще раз. Центрбек “Брайтона” Уэбстер сыграл на добивании после своего же удара. 2:0 – шестое подряд домашнее поражение “Уотфорда”, всего десять поражений в последних 12 турах. “Брайтон” продолжает впечатлять, и это плохая новость для “Манчестер Юнайтед”, с которым “чайки” сыграют во вторник.

“Брентфорд” прервал свою серию из пяти подряд поражений в Премьер-лиге, но в матче с “Кристал Пэлас” команда Томаса Франка могла рассчитывать и на победу, так как атаковала острее. Но в целом на “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум” было много борьбы, моментов – меньше, и результат закономерный.

Чемпионат Англии, 25-й тур

Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Кристал Пэлас” 0:0

“Брентфорд”: Райя – Айер, Янссон, Пиннок – Канос (Баптист 87), Йенсен, Нергор, Янельт (Дасилва 61), Генри – Мбемо, Висса (Годдос 82)

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Шлупп, Хьюз (Макартур 66), Галлахер – Заа, Эдуар (Матета 72), Айю (Олисе 78)

Предупреждение: Канос 42

Уотфорд, “Викаредж Роуд”

“Уотфорд” – “Брайтон” 0:2

Голы: Мопе 44, Уэбстер 83

“Уотфорд”: Фостер – Фемения, Кэткарт, Самир, Камара – Куцка (Сарр 46), Сиссоко, Кайембе (Луза 46), Клеверли (Педро 70) – Кинг, Деннис

“Брайтон”: Санчес – Уэбстер, Данк, Велтман – Лаллана (Даффи 90+1) – Кукурелья, Модер, Гросс (Мак Аллистер 64), Лэмпти – Уэлбек (Биссума 64), Мопе

Предупреждения: Деннис 56, Камара 65, Луза 90+2 – Данк 25, Лэмпти 75

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В статье: Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ Уотфорд Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон)
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