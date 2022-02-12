Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рангник: Саутгемптон выиграл у ТТХ, а МЮ взял одно очко
Коуч "красных дьяволов" подвел итоги ничьи со "святыми"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал
"К сожалению, все сложилось очень похоже на последние наши матчи. Это четвертый раз, когда мы вели в счете, но в итоге набирали одно очко вместо трех. Сложно это принять, но придется.
Первые полчаса были очень хороши. Я был доволен. Мы не позволяли создавать много моментов, хотя у них все же были шансы при контратаках. А в начале второго тайма им удалось забить. После этого моменты были у обеих команд, у нас – более острые. Но сейчас нам не удается сохранять хладнокровие и структуру игры дольше тайма.
Нам нужно понять наше положение. "Саутгемптон" выиграл 3:2 у "Тоттенхэма", хотя ожидалась легкая победа "шпор". Мы же сегодня взяли одно очко. Мы ожидали, что возьмем три, и нам нужно было брать все три, но сложилось так, как сложилось. Вот почему у нас была смена тренера и почему мы в своем нынешнем положении", – рассказал наставник "МЮ".
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич: Сразу говорил, что у Коноплянки ничего не получится в Севилье
- Украинский голкипер вошел в символическую сборную Евро-22
- Коноплянка уезжает, Шаран анонсирует трансферы. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Лэмпард – о новичке Эвертона: Мне все равно, на какой машине он ездит, пока он приезжает на тренировки
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО