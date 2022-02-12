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Рангник: Саутгемптон выиграл у ТТХ, а МЮ взял одно очко

Англия
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Коуч "красных дьяволов" подвел итоги ничьи со "святыми"

Рангник: Саутгемптон выиграл у ТТХ, а МЮ взял одно очко

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал ничью с "Саутгемптоном" в рамках 25-го тура АПЛ.

"К сожалению, все сложилось очень похоже на последние наши матчи. Это четвертый раз, когда мы вели в счете, но в итоге набирали одно очко вместо трех. Сложно это принять, но придется.

Первые полчаса были очень хороши. Я был доволен. Мы не позволяли создавать много моментов, хотя у них все же были шансы при контратаках. А в начале второго тайма им удалось забить. После этого моменты были у обеих команд, у нас – более острые. Но сейчас нам не удается сохранять хладнокровие и структуру игры дольше тайма.

Нам нужно понять наше положение. "Саутгемптон" выиграл 3:2 у "Тоттенхэма", хотя ожидалась легкая победа "шпор". Мы же сегодня взяли одно очко. Мы ожидали, что возьмем три, и нам нужно было брать все три, но сложилось так, как сложилось. Вот почему у нас была смена тренера и почему мы в своем нынешнем положении", – рассказал наставник "МЮ".

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В статье: Ральф Рангник "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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