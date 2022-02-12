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Варан: В последних матчах МЮ играл гораздо лучше, но результаты недостаточно хороши

Англия
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Центрбэк "красных дьяволов" подвел итоги встречи со "святыми"

Варан: В последних матчах МЮ играл гораздо лучше, но результаты недостаточно хороши

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Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан прокомментировал ничью с "Саутгемптоном" в матче 25-го тура АПЛ.

"Мы никогда не сдаемся и должны бороться до конца. Мы разочарованы результатом, он недостаточно хорош. Нужно продолжать идти вперед.

В последних 3-4 матчах мы играли гораздо лучше, но результаты недостаточно хороши. Надо сражаться и сохранять концентрацию на следующем матче", – рассказал француз.

На данный момент "красные дьяволы" занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В статье: Рафаэль Варан "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед
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Источник:
Manchester Evening News

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