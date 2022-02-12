Варан: В последних матчах МЮ играл гораздо лучше, но результаты недостаточно хороши

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан прокомментировал ничью с "Саутгемптоном" в матче 25-го тура АПЛ.

"Мы никогда не сдаемся и должны бороться до конца. Мы разочарованы результатом, он недостаточно хорош. Нужно продолжать идти вперед.

В последних 3-4 матчах мы играли гораздо лучше, но результаты недостаточно хороши. Надо сражаться и сохранять концентрацию на следующем матче", – рассказал француз.