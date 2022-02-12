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Варан: В последних матчах МЮ играл гораздо лучше, но результаты недостаточно хороши
Центрбэк "красных дьяволов" подвел итоги встречи со "святыми"
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан прокомментировал
"Мы никогда не сдаемся и должны бороться до конца. Мы разочарованы результатом, он недостаточно хорош. Нужно продолжать идти вперед.
В последних 3-4 матчах мы играли гораздо лучше, но результаты недостаточно хороши. Надо сражаться и сохранять концентрацию на следующем матче", – рассказал француз.
На данный момент "красные дьяволы" занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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