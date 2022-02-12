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Тренер Ньюкасла: У нас отличные шансы спастись
Эдди Хау оценил команду после зимних трансферов
Фото: Sky Sports
Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Эдди Хау в интервью Sky Sports оценил шансы команды избежать вылета:
"В коллективе все стремятся к этому, вместе сражаются за одну цель. Если нам удастся сохранить это единение, то у нас отличные шансы спастись. Я не люблю предсказывать что произойдет, я концентрируюсь на создании правильной атмосферы и стиле игры".
Также Хау высказался о форме лидера клуба Аллана Сен-Максимена:
"Он точно уникальный талант, его нельзя сравнить ни с кем. Он способен вести мяч обеими ногами, он делает вещи, которым нельзя научить, и его интенсивность и энергия только растут. Если он сможет удерживаться на таком уровне, то будет блистать еще ярче".
Эдди оценил и зимние трансферы клуба:
"Я очень доволен работой организации зимой. Вернувшись после трансферного окна, я почувствовал, что наш состав стал сильнее, чем был до него".
Зимой "Ньюкасл" потратил на игроков 93 миллиона фунтов. В команду пришли Бруно Гимараеш, Крис Вуд, Киран Триппье и Дэн Берн.
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