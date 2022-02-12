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АПЛ. Норвич - Манчестер Сити 0:4. Полная уверенность
90 минут Зинченко в безупречном матче Сити с аутсайдером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 25-й тур. Норвич, “Кэрроу Роуд”
“Норвич” – “Манчестер Сити” 0:4
Голы: Стерлинг 31, Фоден 48, Стерлинг 70, Стерлинг 90+1
На 90-й минуте Стерлинг не реализовал пенальти (вратарь)
“Норвич”: Ганн – Ааронс (Байрэм 63), Хэнли, Гибсон, Уильямс – Гилмор, Ле-Мелу (Норманн 63), Маклин – Сарджент (Дауэлл 87), Пукки, Ращица
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Зинченко, Аке, Диаш, Уокер – Гюндоган, Фернандиньо, Силва (Макати 75) – Стерлинг, Фоден (Делап 82), Марез (Каики 84)
Предупреждения: Диаш 17, Стерлинг 90+2
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