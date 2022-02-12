  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Норвич - Манчестер Сити 0:4. Полная уверенность
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Норвич - Манчестер Сити 0:4. Полная уверенность

Англия
(1 голосов)

90 минут Зинченко в безупречном матче Сити с аутсайдером  

АПЛ. Норвич - Манчестер Сити 0:4. Полная уверенность

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 25-й тур. Норвич, “Кэрроу Роуд”

“Норвич” – “Манчестер Сити” 0:4

Голы: Стерлинг 31, Фоден 48, Стерлинг 70, Стерлинг 90+1

На 90-й минуте Стерлинг не реализовал пенальти (вратарь)

“Норвич”: Ганн – Ааронс (Байрэм 63), Хэнли, Гибсон, Уильямс – Гилмор, Ле-Мелу (Норманн 63), Маклин – Сарджент (Дауэлл 87), Пукки, Ращица

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Зинченко, Аке, Диаш, Уокер – Гюндоган, Фернандиньо, Силва (Макати 75) – Стерлинг, Фоден (Делап 82), Марез (Каики 84)

Предупреждения: Диаш 17, Стерлинг 90+2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко Норвич Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...