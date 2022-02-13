Мойес - о ситуации с Зума: Люди хотят быть судьей и присяжными, хотя есть закон

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес дал комментарий о скандале с Куртом Зума, который жестоко обращался со своей кошкой:

"Судить не вам, судить должен закон. Похоже, люди хотят быть судьей и присяжными, хотя есть закон, который определяет, кто будет судьей и присяжными. Не вы. Не я. Зума работает на нас, и в данный момент он продолжает это делать.

Не думаю, что клуб мог действовать еще решительнее и быстрее. "Вест Хэм" очень правильно поступил, оштрафовав его на максимально возможную сумму. Это поступок не клуба и не мой. Мы наказали человека. Если спонсоры уходят, то с этим будет работать клуб, не я.

Руководство клуба не приходило ко мне, и это очень хорошо. Если вы думаете, что пропущенная игра – это решение, то кто-то из вас знает, сколько матчей он должен пропустить? Я понимаю чувства людей. Но при этом я думаю, что оставить его при работе – правильное решение. Расследование позаботится о том, что произойдет дальше.

Я знаю, где находится мой моральный компас, и я знаю, что если дело касается животных... Нет человека, который любит своих животных сильнее, чем я. С этой точки зрения я могу спокойно смотреть на себя в зеркало.

У меня есть опасения, потому что я думаю, что он действительно раскаивается и по-настоящему разочарован своими действиями. И я чувствую, что это может повлиять на него.

Реакция на стадионах будет, он должен этого ожидать, и это обоснованно. Я думаю, болельщики "Вест Хэма" оказали ему хороший прием. Курт знает, что допустил ошибки, и ему придется понести наказание. Мы знаем, что возможны и другие санкции", – сказал Мойес.