С Зинченко и незабитым пенальти. Норвич – Манчестер Сити 0:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 25-го тура АПЛ, в котором "Норвич" принимал "Манчестер Сити". На старте поединка команды обменялись ударами в штанги, после чего "горожане" начали крушить владение голкипера "канареек". В первом тайме Стерлинг стартовал свой путь к хет-трику красивым обводным ударом, а в конце матча уже забил второй и третий голы. Также Рахим не смог реализовать пенальти – выручил вратарь. Украинец Александр Зинченко провел весь матч на поле и принял участие в голевой атаке Фодена, исполнив роль разыгрывающего.

Чемпионат Англии, 25 тур. Норвич, "Кэрроу Роуд"

"Норвич" – "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Стерлинг 31, Фоден 48, Стерлинг 70, Стерлинг 90

На 90-й минуте Стерлинг не реализовал пенальти (вратарь)