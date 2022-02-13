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С Зинченко и незабитым пенальти. Норвич – Манчестер Сити 0:4. Видео голов и обзор матча
Лидер турнирной таблицы не заметил сопротивление претендента на вылет
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 25-го тура АПЛ, в котором "Норвич" принимал "Манчестер Сити". На старте поединка команды обменялись ударами в штанги, после чего "горожане" начали крушить владение голкипера "канареек". В первом тайме Стерлинг стартовал свой путь к хет-трику красивым обводным ударом, а в конце матча уже забил второй и третий голы. Также Рахим не смог реализовать пенальти – выручил вратарь. Украинец Александр Зинченко провел весь матч на поле и принял участие в голевой атаке Фодена, исполнив роль разыгрывающего.
Чемпионат Англии, 25 тур. Норвич, "Кэрроу Роуд"
"Норвич" – "Манчестер Сити" 0:4
Голы: Стерлинг 31, Фоден 48, Стерлинг 70, Стерлинг 90
На 90-й минуте Стерлинг не реализовал пенальти (вратарь)
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