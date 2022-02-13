Лэмпард: Я большой поклонник ван де Бека

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое отношение к Донни ван де Беку:

“Ранее я знал Донни как игрока со стороны. Я пригласил его в “Эвертон” из-за его таланта, интеллекта и трудолюбия. Он техничный игрок, который смог вселить в нас чувство спокойствия и стал связным звеном в игре. Он уверенно работал с мячом, и именно для этого я позвал его к нам. Думаю, он способен играть на разных позициях, и в этом его преимущество. Я большой поклонник Донни как игрока. Думаю, он способен стать важнейшим игроком команды”, - сказал Лэмпард.