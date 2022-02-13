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Лэмпард: Я большой поклонник ван де Бека

Англия
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Поэтому и пригласил его на "Гудисон"

Лэмпард: Я большой поклонник ван де Бека

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое отношение к Донни ван де Беку:

“Ранее я знал Донни как игрока со стороны. Я пригласил его в “Эвертон” из-за его таланта, интеллекта и трудолюбия. Он техничный игрок, который смог вселить в нас чувство спокойствия и стал связным звеном в игре. Он уверенно работал с мячом, и именно для этого я позвал его к нам. Думаю, он способен играть на разных позициях, и в этом его преимущество. Я большой поклонник Донни как игрока. Думаю, он способен стать важнейшим игроком команды”, - сказал Лэмпард.

Отметим, что ван де Бек будет выступать за "Эвертон" до лета на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". В его активе уже два матча, а вчера, 12 февраля, нидерландец впервые в этом сезоне вышел в основном составе, сыграв 90 минут против "Лидса".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Донни ван де Бек
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Источник:
SkySports

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