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Лэмпард: Я большой поклонник ван де Бека
Поэтому и пригласил его на "Гудисон"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое отношение к Донни ван де Беку:
“Ранее я знал Донни как игрока со стороны. Я пригласил его в “Эвертон” из-за его таланта, интеллекта и трудолюбия. Он техничный игрок, который смог вселить в нас чувство спокойствия и стал связным звеном в игре. Он уверенно работал с мячом, и именно для этого я позвал его к нам. Думаю, он способен играть на разных позициях, и в этом его преимущество. Я большой поклонник Донни как игрока. Думаю, он способен стать важнейшим игроком команды”, - сказал Лэмпард.
Отметим, что ван де Бек будет выступать за "Эвертон" до лета на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". В его активе уже два матча, а вчера, 12 февраля, нидерландец впервые в этом сезоне вышел в основном составе, сыграв 90 минут против "Лидса".
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