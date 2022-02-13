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Манчестер Юнайтед второй раз в своей истории выступлений в АПЛ повторил печальный антирекорд

Англия
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Рангник не стал врачом для команды

Манчестер Юнайтед второй раз в своей истории выступлений в АПЛ повторил печальный антирекорд

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Во вчерашнем поединке 25-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" не удержал завоеванное в первом тайме преимущество над "Саутгемптоном" и потерял очки.

Такой инцидент произошел во втором матче подряд, ведь 8 февраля во встрече с “Бернли” “манкунианцы” тоже забили до перерыва, но пропустили во втором тайме, завершив матч вничью.

Аналитический портал Opta Joe сообщает, что такая потеря добытого в первом тайме преимущества в двух матчах чемпионата подряд случилась с красными впервые с декабря 1998-го.

Также отметим, что в этом году "Манчестер Юнайтед" победил только в одном матче из пяти, когда подопечные Рангника вели в счете идя на перерыв.

Сейчас “манкунианцы” расположились на пятом месте в АПЛ. Следующий поединок команда проведет во вторник, 15 февраля, против "Брайтона" на "Олд Траффорд".

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В статье: Ральф Рангник "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед
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