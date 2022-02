Манчестер Юнайтед второй раз в своей истории выступлений в АПЛ повторил печальный антирекорд

Во вчерашнем поединке 25-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" не удержал завоеванное в первом тайме преимущество над "Саутгемптоном" и потерял очки .

Такой инцидент произошел во втором матче подряд, ведь 8 февраля во встрече с “Бернли” “манкунианцы” тоже забили до перерыва, но пропустили во втором тайме, завершив матч вничью.

Аналитический портал Opta Joe сообщает, что такая потеря добытого в первом тайме преимущества в двух матчах чемпионата подряд случилась с красными впервые с декабря 1998-го.

1998 - For only the second time in their Premier League history, Manchester United have failed to win back-to-back matches despite being ahead at half-time in both, having last done so in December 1998. Slipped. pic.twitter.com/z9mwt6PWuP