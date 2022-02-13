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Манчестер Юнайтед второй раз в своей истории выступлений в АПЛ повторил печальный антирекорд
Рангник не стал врачом для команды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Во вчерашнем поединке 25-го тура Английской Премьер-лиги
Такой инцидент произошел во втором матче подряд, ведь 8 февраля во встрече с “Бернли” “манкунианцы” тоже забили до перерыва, но пропустили во втором тайме, завершив матч вничью.
Аналитический портал Opta Joe сообщает, что такая потеря добытого в первом тайме преимущества в двух матчах чемпионата подряд случилась с красными впервые с декабря 1998-го.
1998 - For only the second time in their Premier League history, Manchester United have failed to win back-to-back matches despite being ahead at half-time in both, having last done so in December 1998. Slipped. pic.twitter.com/z9mwt6PWuP— OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2022
Также отметим, что в этом году "Манчестер Юнайтед" победил только в одном матче из пяти, когда подопечные Рангника вели в счете идя на перерыв.
Сейчас “манкунианцы” расположились на пятом месте в АПЛ. Следующий поединок команда проведет во вторник, 15 февраля, против "Брайтона" на "Олд Траффорд".
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