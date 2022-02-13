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Ньюкаслу интересен опорник Баварии

Англия
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Чемпион мира 2018 может продолжить карьеру в АПЛ

Ньюкаслу интересен опорник Баварии

Новина українською

"Ньюкасл" может пополнить свои ряды опорным полузащитником мюнхенской "Баварии".

Английские СМИ сообщают, что "сорокам" интересен французский хавбек Карантен Толиссо. Контракт чемпиона мира 2018-го года с мюнхенцами истекает этим летом, и информации насчет продления соглашения пока нет.

К Толиссо также проявляют интерес мадридский "Реал" и "Лион".

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 27-летний Карантен принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ньюкасл Корентен Толиссо
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Источник:
Chroniclelive.co.uk

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