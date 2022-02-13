Ньюкаслу интересен опорник Баварии

"Ньюкасл" может пополнить свои ряды опорным полузащитником мюнхенской "Баварии".

Английские СМИ сообщают, что "сорокам" интересен французский хавбек Карантен Толиссо. Контракт чемпиона мира 2018-го года с мюнхенцами истекает этим летом, и информации насчет продления соглашения пока нет.

К Толиссо также проявляют интерес мадридский "Реал" и "Лион".

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 27-летний Карантен принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча.