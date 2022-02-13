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Челси летом поддержит Тухеля трансферами. Клуб впечатлен результатами в период пандемии

Англия
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Руководство считает, что клуб боролся бы за титул, если бы не коронавирус

Челси летом поддержит Тухеля трансферами. Клуб впечатлен результатами в период пандемии

Фото: Daily Post Nigeria

UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Челси" впечатлено результатами работы главного тренера Томаса Тухеля в период пандемии, и планирует летом приобрести нужных ему игроков. По информации The Telegraph, они также оценили тот факт, что коуч не жаловался на отсутствие зимних трансферов.

Грановская и Абрамович считают, что клуб бы боролся за золото английской Премьер-лиги в этом сезоне, если бы не проблемы с составом, вызванные пандемией. Лига часто отказывала клубу в переносе матчей, не смотря на большое количество отсутствующих игроков.

"Челси" сейчас идет на третьем месте в АПЛ, отставая от лидера "Манчестер Сити" на один матч и 16 очков.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
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