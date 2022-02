АПЛ. Ливерпуль минимально победил аутсайдера чемпионата

Английская Премьер-лига, 25-й тур

"Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Перед этим матчем “Бернли” зарекомендовал себя как ту команду, которая может отбирать очки у коллективов Большой шестерки. Сегодня шансы у хозяев на очередной подвиг были, но “Ливерпуль” не отдал ни одного зачетного пункта. Подопечные Клоппа продолжают держать "Манчестер Сити" на расстоянии девяти баллов при матче в запасе.

Первый тайм был классическим "мерсисайдским": гости больше атаковали, много обостряли. Как всегда, игра шла через фланги, а именно благодаря Александеру-Арнольду и Робертсону. Были шансы у Мане, который пробил из пределов штрафной мимо ворот, и у Фабинью. Вот как раз бразилец сделал все правильно: после подачи от угла поля мяч дошел до опорника, и тот в темп перевел круглый снаряд мимо голкипера. Момент был тяжелым, но Фабинью удалось хорошо сложиться и открыть счет.

Пятый гол полузащитника в последних семи матчах. Это на один больше, чем за предыдущие 144 поединка в футболке "мерсисайдцев". У Салаха теперь есть конкурент? К слову, Мо и Мане впервые вышли в старте после Кубка Африки. Оба выглядели уставшими, египтянин часто выпадал из игры. А вот сенегалец был в гуще событий, однако редко обострял.

Но главным в первом тайме было то, что ударов (и голов) было больше у гостей, но опасные атаки лучше создавали хозяева. Вегхорст выходил один на один с Алиссоном, но не попал даже в створ, также у Родригеса был шанс расстрелять голкипера, но и здесь повезло бразильцу – мяч полетел в него.

Сразу после перерыва “Бернли” применил ту же фишку, что и против МЮ в прошлом туре, зажав “Ливерпуль”. Правда, подопечные Дайча нанесли несколько не очень угрожающих ударов и отошли к своим воротам. Во втором тайме в составе хозяев были заменены два нападающих: Вегхорст покинул поле из-за травмы, а Родригес – из-за решения тренера. Свежие игроки интенсивности не прибавили. А вот "мерсисайдцы" провели еще хорошую атаку в концовке встречи, но Жоте, который пробивал из центра штрафной площадки, не хватило точности. В принципе, гостей тогда очень даже устраивал счет – сильно они не расстроились.

67' Heading towards the final 20 minutes at Turf Moor. 0-1#BURLIV | #UTC pic.twitter.com/5lh64kg2Ff