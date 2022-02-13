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Ярмоленко снова в запасе. Андрей начнет на скамейке игру против Лестера
Украинец редко играет в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rob Newell - CameraSport
В матче 25-го тура АПЛ "Вест Хэм" на выезде сыграет против "Лестера". Начало встречи - 18:30.
Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко попал в заявку на этот поединок, но главный тренер лондонцев Дэвид Мойес оставил украинца в запасе.
В последний раз 32-летний форвард выходил на нполе в игре за команду U-23 - 11-го февраля. В той игре Андрей записал на свой счет победный мяч, а также заработал красную карточку.
В текущем сезоне чемпионата Англии Ярмоленко принял участие в 11 матчах.
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