  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ярмоленко снова в запасе. Андрей начнет на скамейке игру против Лестера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко снова в запасе. Андрей начнет на скамейке игру против Лестера

Англия
(1 голосов)

Украинец редко играет в АПЛ

Ярмоленко снова в запасе. Андрей начнет на скамейке игру против Лестера

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rob Newell - CameraSport

Новина українською

В матче 25-го тура АПЛ "Вест Хэм" на выезде сыграет против "Лестера". Начало встречи - 18:30.

Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко попал в заявку на этот поединок, но главный тренер лондонцев Дэвид Мойес оставил украинца в запасе.

В последний раз 32-летний форвард выходил на нполе в игре за команду U-23 - 11-го февраля. В той игре Андрей записал на свой счет победный мяч, а также заработал красную карточку.

В текущем сезоне чемпионата Англии Ярмоленко принял участие в 11 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fato37
13.02.2022 в 19:10
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...