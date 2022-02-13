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Клопп: Мы могли оступиться с Бернли в любой момент, для этого были все условия

Англия
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Коуч мерсисайдцев подвел итоги домашней победы

Клопп: Мы могли оступиться с Бернли в любой момент, для этого были все условия

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп минимально дома обыграл "Бернли" в рамках 25-го тура АПЛ.

"Идеальный вечер. Было ветрено, шел дождь. Мы забили после углового, и это, честно говоря, был прекрасный гол, ставший возможным в результате контрпрессинга.

Сегодня мы могли оступиться в любой момент, для этого были все условия. Очень сложно было бороться за верховые мячи, поскольку ветер дул со всех сторон. Но мы скорее играли в этих условиях, чем страдали от них.

В большинстве случаев моменты соперника заканчивались офсайдом, но, конечно, и шансы забить у него были. Это умелая команда, но мы хорошо с ней справились.

Все в нашей команде любят друг друга и уважают. Мы должны усердно работать, и именно это и произошло. Наши футболки в грязи, но я по-настоящему счастлив, потому что знаю, что тут очень тяжело играть. И я полностью удовлетворен", – рассказал немецкий наставник.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Бернли
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Источник:
BBC

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