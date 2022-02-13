Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Мы могли оступиться с Бернли в любой момент, для этого были все условия
Коуч мерсисайдцев подвел итоги домашней победы
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп
"Идеальный вечер. Было ветрено, шел дождь. Мы забили после углового, и это, честно говоря, был прекрасный гол, ставший возможным в результате контрпрессинга.
Сегодня мы могли оступиться в любой момент, для этого были все условия. Очень сложно было бороться за верховые мячи, поскольку ветер дул со всех сторон. Но мы скорее играли в этих условиях, чем страдали от них.
В большинстве случаев моменты соперника заканчивались офсайдом, но, конечно, и шансы забить у него были. Это умелая команда, но мы хорошо с ней справились.
Все в нашей команде любят друг друга и уважают. Мы должны усердно работать, и именно это и произошло. Наши футболки в грязи, но я по-настоящему счастлив, потому что знаю, что тут очень тяжело играть. И я полностью удовлетворен", – рассказал немецкий наставник.
Популярное сейчас
- Джима не смогла побороться за медаль в преследовании на Олимпиаде-2022 в Пекине. Как это было
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
- Свитолина показала первые фото из Дубай
- "Это станет сюрпризом". Британские СМИ – о шансах Миколенко на попадание в состав на матч с Лидсом
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО