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Конте: В Тоттенхэме привыкли к ЛЧ и ЛЕ, но кое-что изменилось, надо все выстроить заново
Коуч "шпор" подвел итоги игры с "волками"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал
"Очень сложная игра. Это был один из лучших наших матчей, мы создали много моментов, владели мячом, но тяжело объяснить, почему мы так начали матч. Сложно прокомментировать эти два гола.
Мы создавали моменты, но в конечном счете вынуждены говорить об очередном поражении. Надо продолжать работать, понимая, что легко не будет.
Нужно проделать большой объем работы, но это непросто, поскольку окружающие привыкли к игре в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Однако сейчас надо понять, что кое-что изменилось, и надо постараться все выстроить заново. Когда дважды проигрываешь дома, а перед этим уступаешь "Челси", невозможно думать об участии в Лиге чемпионов", – рассказал итальянский наставник.
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