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Конте: В Тоттенхэме привыкли к ЛЧ и ЛЕ, но кое-что изменилось, надо все выстроить заново

Англия
(1 голосов)

Коуч "шпор" подвел итоги игры с "волками"

Конте: В Тоттенхэме привыкли к ЛЧ и ЛЕ, но кое-что изменилось, надо все выстроить заново

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона" в рамках 25-го тура АПЛ.

"Очень сложная игра. Это был один из лучших наших матчей, мы создали много моментов, владели мячом, но тяжело объяснить, почему мы так начали матч. Сложно прокомментировать эти два гола.

Мы создавали моменты, но в конечном счете вынуждены говорить об очередном поражении. Надо продолжать работать, понимая, что легко не будет.

Нужно проделать большой объем работы, но это непросто, поскольку окружающие привыкли к игре в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Однако сейчас надо понять, что кое-что изменилось, и надо постараться все выстроить заново. Когда дважды проигрываешь дома, а перед этим уступаешь "Челси", невозможно думать об участии в Лиге чемпионов", – рассказал итальянский наставник.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
BBC

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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
13.02.2022 в 21:22
К каким там ЛЧ. Пару сезонов подряд влезли туда и уже привыкли они-прохиндеи.
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0
djantao (Одесса)
13.02.2022 в 20:27
Стыдно! С таким составом сливать три матча подряд. Ничего пока неменяется у Шпор
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