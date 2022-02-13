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АПЛ. Вест Хэм без Ярмоленко на последних минутах вырвал ничью в поединке против Лестера

Англия
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Андрей второй раз подряд провел весь матч на скамейке для запасных

АПЛ. Вест Хэм без Ярмоленко на последних минутах вырвал ничью в поединке против Лестера

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 25-й тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Если "Вест Хэм" еще хочет бороться за Лигу чемпионов, а не ограничиваться Лигой Европы или Лигой конференций, то ему нужно побеждать в каждом матче. Мойес сам это понимает и пытается постоянно выпускать сильнейший состав, поэтому даже не может пожертвовать недавно провинившимся Зумой (да и из-за такого свойства шотландца не играет и Ярмоленко). Но вот кошачья карма догнала Курта, и центральный защитник травмировался на предматчевой разминке – его заменил Исса Диоп, который должен был быть сегодня резервистом.

И француз сразу выстрелил! Игра начиналась спокойно, так что в защите лондонцев проблем не было. Однако Диоп помог атаке, в одном из эпизодов запустив мяч вперед в направлении Боуэна. Джеррод завоевал круглый снаряд в противостоянии с оппонентом, вбежал в штрафную и запустил в правый угол. Пятый гол англичанина в АПЛ с начала января – он самый лучший бомбардир АПЛ в этом году.

Далее команды начали интенсивно продвигать атаки на чужие ворота: гости больше применяли фланги, в то время как "лисы" смещали мяч в центр поля. Было много борьбы, стандартов, и именно подача от угла поля в конце первого тайма принесла результат “Лестеру”: Крессвелл очень неосторожно сыграл рукой в своей штрафной площадке. Наверное, думал, что его никто не заметит. Тилеманс попал с точки низом точно в левый угол. Фабянский почти дотянулся, но почти не считается - 1:1 перед вторым таймом.

После перерыва первыми включились подопечные Роджерса. Игроки центральной зоны хозяев нагружали штрафную площадку, также Барнс не попал в створ с близкого расстояния, но на 57-й минуте он смог отдать голевую передачу. Тилеманс сделал точную диагональ на Харви в штрафную, а тот из левой зоны навесил на дальнюю стойку, где верховую борьбу за мяч выиграл Перейра и вогнал круглого в правую девятку.

Нервы у "молотобойцев" сдали после второго пропущенного. Они сразу пытались строить наступления, но подвергались контратакам – должны были фолить. Майкл Оливер сбивал темп желтыми карточками, и наконец лондонцы успокоились.

"Лестер" пытался сдержать победу до финального свистка, и Роджерс снова действовал слишком осторожно. На 90-й минуте наставник выпустил центрбека Вестергорда вместо Тилеманса, однако все равно "лисы" пропустили. Да еще и "Вест Хэм" сравнял счет после стандарта: Боуэн навесил, Доусон выиграл верховую борьбу в Амарти и забил плечом. И снова гол+пас для Джеррорда. Сборная Англии не за горами.

"Вест Хэм" продолжает показывать свой характер. "Молотобойцы" заработали уже 13 очко в текущем сезоне АПЛ в матчах, в которых они уступали. Это самый лучший показатель прямо сейчас. А вот “Лестер” только за последние четыре поединка в чемпионате потерял с выигрышных позиций семь зачетных пунктов. Нужно доигрывать матч до конца, поэтому каждый сейчас располагается на том месте в турнирной таблице, на котором заслуживает: “Вест Хэм” - четвертый, “Лестер” - 11-й.

"Лестер" - "Вест Хэм" 2:2

Голы: Тилеменс 45, Перейра 57 – Боуэн 10, Доусон 90+1

"Лестер": Шмайхель - Перейра, Амарти, Союнчу, Джастин (Томас 31) - Ндиди, Тилеманс (Вестергорд 90), Дьюсбери-Холл - Мэддисон (Лукман 72), Дака, Барнс

"Вест Хэм": Фабянский – Цоуфал (Фредерикс 67), Доусон, Диоп, Крессвелл – Соучек, Райс – Боуэн, Лансини (Бенрахма 79), Форнальс (Влашич 79) – Антонио

Предупреждения: Перейра 18 – Крессвелл 60, Райс 61

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити Джаррод Боуэн
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