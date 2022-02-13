Конте: Мне сложно говорить о 4-м месте, я привык решать другие задачи

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился мыслями насчет шансов "шпор" на 4-е место в текущем сезоне АПЛ после поражения в 25-м туре от "Вулверхэмптона" .

"Мне очень сложно говорить о четвертом месте, потому что я привык решать другие задачи. Но проблема заключается в том, что менталитет победителей купить нельзя. Его приходится передавать день за днем, и некоторые футболисты более восприимчивы и быстро вникают в процесс, а другим нужно время.