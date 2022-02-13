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Конте: Мне сложно говорить о 4-м месте, я привык решать другие задачи
Коуч "шпор" о неудачной полосе лондонского клуба
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился мыслями насчет шансов "шпор" на 4-е место в текущем сезоне АПЛ после
"Мне очень сложно говорить о четвертом месте, потому что я привык решать другие задачи. Но проблема заключается в том, что менталитет победителей купить нельзя. Его приходится передавать день за днем, и некоторые футболисты более восприимчивы и быстро вникают в процесс, а другим нужно время.
Менталитет победителя – это когда ты играешь с мыслью "Я готов тебя убить, чтобы жить дальше". Вот что определяет успех в каждой дуэли, при каждом подборе мяча. Когда ты демонстрируешь лучший настрой, чем соперник, когда понимаешь, что поражения сильно бьют по тебе... Все это непросто", – рассказал итальянец.
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